Двоє волинян отримали по 4 роки позбавлення волі за продаж наркотиків

Прокурори Володимирської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 25-річним жителем села П'ятидні та 32-річним жителем села Острівок Володимирського району за попередньою змовою групою осіб незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України).Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.За даними слідства, у квітні 2022 року молодший з обвинувачених придбав у Інтернеті психотроп PVP, збув частину старшому – і 12 квітня 2022 року того затримали правоохоронці під час збуту ним цієї речовини.Невдовзі викрили і його спільника.Суд визнав обох волинян винуватими у вчиненні цього злочину та призначив їм покарання: молодшому – у виді 4 років та 6 місяців позбавлення волі, старшому – у виді 4 років та 3 місяців позбавлення волі.Обом – із конфіскацією майна.