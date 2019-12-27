Двоє волинян отримали по 4 роки позбавлення волі за продаж наркотиків
Сьогодні, 12:15
Прокурори Володимирської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 25-річним жителем села П'ятидні та 32-річним жителем села Острівок Володимирського району за попередньою змовою групою осіб незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України).
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
За даними слідства, у квітні 2022 року молодший з обвинувачених придбав у Інтернеті психотроп PVP, збув частину старшому – і 12 квітня 2022 року того затримали правоохоронці під час збуту ним цієї речовини.
Невдовзі викрили і його спільника.
Суд визнав обох волинян винуватими у вчиненні цього злочину та призначив їм покарання: молодшому – у виді 4 років та 6 місяців позбавлення волі, старшому – у виді 4 років та 3 місяців позбавлення волі.
Обом – із конфіскацією майна.
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Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
За даними слідства, у квітні 2022 року молодший з обвинувачених придбав у Інтернеті психотроп PVP, збув частину старшому – і 12 квітня 2022 року того затримали правоохоронці під час збуту ним цієї речовини.
Невдовзі викрили і його спільника.
Суд визнав обох волинян винуватими у вчиненні цього злочину та призначив їм покарання: молодшому – у виді 4 років та 6 місяців позбавлення волі, старшому – у виді 4 років та 3 місяців позбавлення волі.
Обом – із конфіскацією майна.
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