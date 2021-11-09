Уродженець РФ за пограбування 89-річної волинянки отримав понад 7 років позбавлення волі

Уродженець РФ за пограбування 89-річної волинянки отримав понад 7 років позбавлення волі
Суд визнав 40-річного уродженця РФ винуватим в ухиленні від відбування покарання у виді громадських робіт та у вчиненні грабежу в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 389, ч. 4 ст. 186 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

Засуджений у червні 2022 року за крадіжку до 240 годин громадських робіт росіянин, який не вважав за потрібне відбувати це покарання, удень 13 серпня проник у житло 89-річної жінки у Володимирі.

На очах прикутої хворобою до ліжка безпорадної потерпілої він викрав з-під матрацу 22 тисячі гривень, а також продукти харчування з холодильника.

Суд визнав його винуватим у вчиненні злочинів та призначив покарання у виді 7 років, 6 місяців та 20 днів позбавлення волі.

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Теги: злодій, РФ, пограбування, Волинь, суд
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