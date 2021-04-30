СБУ викрила більше тисячі інтернет-агітаторів, які поширювали фейки про війну в Україні

З початку повномасштабного вторгнення РФ кіберфахівці СБУ викрили понад 1200 агітаторів, які поширювали в інтернеті фейки та російські наративи. Майже 600 із них - уже отримали повідомлення про підозру.Про це начальник Департаменту кібербезпеки СБУзаявив в ефірі телеканалу «Ми-Україна», інформують у пресслужбі СБУ.«СБУ виявляє зрадників, ворожих агітаторів і колаборантів, що діють в інтернет-просторі. Сьогодні в нас майже 1200 кримінальних проваджень по них, 600 фігурантам повідомлено про підозри і майже 230 засуджено до різних термінів ув’язнення», – розповів Ілля Вітюк.Він додав, що наразі російські інформаційні диверсії вже не несуть такої загрози, як раніше. Зокрема і тому, що СБУ діє проактивно – намагається працювати на випередження, а не боротися з наслідками.Також Ілля Вітюк наголосив, що Служба безпеки проводить власні спеціальні інформаційні операції, спрямовані на зменшення впливу російської пропаганди.«Цього року вже заблокували 45 масштабних ботоферм потужністю понад 2 млн фейкових акаунтів, майже 500 проросійських Youtube-каналів з аудиторією більше ніж 15 млн підписників і близько тисячі інформресурсів, які працювали проти України», – повідомив Ілля Вітюк.Водночас він зауважив, що потужний кіберспротив – це результат взаємодії багатьох людей і організацій, бо наші громадяни перетворилися на справжню кіберТрО.