Росія планує вдарити по Україні на свята: в ЗСУ пояснили, що про це свідчить

Росія планує вдарити по Україні на свята: в ЗСУ пояснили, що про це свідчить
Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила ознаки, що свідчать про наміри росіян завдати масованої атаки по Україні саме у святкові дні.

Про це вона повідомила в ефірі інформаційного телемарафону, пише УНІАН.

"По-перше, вони дійсно намагаються позбавити нас світла і світлих свят - це зрозуміло, це їх така терористична тактика. По-друге, ми спостерігаємо їх певну активність. Вони тривалий час не виводили ракетоносії в Чорне море на бойове чергування, наразі там перебуває три ракетоносії, два з яких підводні. Нагадаю, що це ускладнює певним чином виявлення самого пуску ракет, але все ж таки не робить неможливими для нашого влучання протиповітряної оборони, тому ми напоготові і будемо реагувати"", - акцентувала Гуменюк.

Вона додала, що українські військові також фіксують підготовку ворожої стратегічної і тактичної авіації до масованого ракетного удару.

На уточнювальне запитання, як часто зараз окупанти запускають дрони-камікадзе на південь чи приберігають їх саме для масованих атак, вона відповіла, що росіяни змінили підходи до використання БпЛА.

"Саме те, що вони не використовують їх так часто, як безпілотники з попередньої партії, як ми спостерігали, говорить про певну зміну тактики їх дій. Вони намагаються використовувати їх для виявлення протиповітряної оборони - перша хвиля саме на це спрямована, а потім вже йде наступна - ударна хвиля. Це ми вирахували за їх попередніми нападами на наші системи ППО і енергетичну систему",- пояснила Гуменюк.

Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня зазначила, що українці мають бути готовими до можливої масованої чи поодинокої ракетної атаки, але не панікувати.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський попередив, що в святковий період росіяни можуть активізувати свої обстріли.

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Теги: Росія, Україна, війна
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