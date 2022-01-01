Росія планує вдарити по Україні на свята: в ЗСУ пояснили, що про це свідчить

Наталія Гуменюк повідомила ознаки, що свідчать про наміри росіян завдати масованої атаки по Україні саме у святкові дні.



Про це вона повідомила в ефірі інформаційного телемарафону, пише



"По-перше, вони дійсно намагаються позбавити нас світла і світлих свят - це зрозуміло, це їх така терористична тактика. По-друге, ми спостерігаємо їх певну активність. Вони тривалий час не виводили ракетоносії в Чорне море на бойове чергування, наразі там перебуває три ракетоносії, два з яких підводні. Нагадаю, що це ускладнює певним чином виявлення самого пуску ракет, але все ж таки не робить неможливими для нашого влучання протиповітряної оборони, тому ми напоготові і будемо реагувати"", - акцентувала Гуменюк.



Вона додала, що українські військові також фіксують підготовку ворожої стратегічної і тактичної авіації до масованого ракетного удару.



На уточнювальне запитання, як часто зараз окупанти запускають дрони-камікадзе на південь чи приберігають їх саме для масованих атак, вона відповіла, що росіяни змінили підходи до використання БпЛА.



"Саме те, що вони не використовують їх так часто, як безпілотники з попередньої партії, як ми спостерігали, говорить про певну зміну тактики їх дій. Вони намагаються використовувати їх для виявлення протиповітряної оборони - перша хвиля саме на це спрямована, а потім вже йде наступна - ударна хвиля. Це ми вирахували за їх попередніми нападами на наші системи ППО і енергетичну систему",- пояснила Гуменюк.



Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня зазначила, що українці мають бути готовими до можливої масованої чи поодинокої ракетної атаки, але не панікувати.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Україниповідомила ознаки, що свідчать про наміри росіян завдати масованої атаки по Україні саме у святкові дні.Про це вона повідомила в ефірі інформаційного телемарафону, пише УНІАН "По-перше, вони дійсно намагаються позбавити нас світла і світлих свят - це зрозуміло, це їх така терористична тактика. По-друге, ми спостерігаємо їх певну активність. Вони тривалий час не виводили ракетоносії в Чорне море на бойове чергування, наразі там перебуває три ракетоносії, два з яких підводні. Нагадаю, що це ускладнює певним чином виявлення самого пуску ракет, але все ж таки не робить неможливими для нашого влучання протиповітряної оборони, тому ми напоготові і будемо реагувати"", - акцентувала Гуменюк.Вона додала, що українські військові також фіксують підготовку ворожої стратегічної і тактичної авіації до масованого ракетного удару.На уточнювальне запитання, як часто зараз окупанти запускають дрони-камікадзе на південь чи приберігають їх саме для масованих атак, вона відповіла, що росіяни змінили підходи до використання БпЛА."Саме те, що вони не використовують їх так часто, як безпілотники з попередньої партії, як ми спостерігали, говорить про певну зміну тактики їх дій. Вони намагаються використовувати їх для виявлення протиповітряної оборони - перша хвиля саме на це спрямована, а потім вже йде наступна - ударна хвиля. Це ми вирахували за їх попередніми нападами на наші системи ППО і енергетичну систему",- пояснила Гуменюк.Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня зазначила, що українці мають бути готовими до можливої масованої чи поодинокої ракетної атаки, але не панікувати.Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський попередив, що в святковий період росіяни можуть активізувати свої обстріли

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