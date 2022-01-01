«Російські терористи можуть знов активізуватися»: Зеленський попередив про небезпеку на свята

Володимир Зеленський попередив, що в святковий період росіяни можуть активізувати свої обстріли.



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"Будь ласка, пам’ятайте, хто воює проти нас. У святковий час, який наближається, російські терористи можуть знов активізуватися", - сказав Зеленський.



Президент також додав, що окупанти зневажають християнські цінності і будь-які цінності взагалі.



"Будь ласка, зважайте на сигнали повітряної тривоги, допомагайте одне одному і завжди бережіть одне одного", - закликав Володимир Зеленський.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українипопередив, що в святковий період росіяни можуть активізувати свої обстріли.Про це йдеться у вечірньому зверненні глави держави."Будь ласка, пам’ятайте, хто воює проти нас. У святковий час, який наближається, російські терористи можуть знов активізуватися", - сказав Зеленський.Президент також додав, що окупанти зневажають християнські цінності і будь-які цінності взагалі."Будь ласка, зважайте на сигнали повітряної тривоги, допомагайте одне одному і завжди бережіть одне одного", - закликав Володимир Зеленський.

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