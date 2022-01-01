«Російські терористи можуть знов активізуватися»: Зеленський попередив про небезпеку на свята

«Російські терористи можуть знов активізуватися»: Зеленський попередив про небезпеку на свята
Президент України Володимир Зеленський попередив, що в святковий період росіяни можуть активізувати свої обстріли.

Про це йдеться у вечірньому зверненні глави держави.

"Будь ласка, пам’ятайте, хто воює проти нас. У святковий час, який наближається, російські терористи можуть знов активізуватися", - сказав Зеленський.

Президент також додав, що окупанти зневажають християнські цінності і будь-які цінності взагалі.

"Будь ласка, зважайте на сигнали повітряної тривоги, допомагайте одне одному і завжди бережіть одне одного", - закликав Володимир Зеленський.

Нижче наводимо повне відеозвернення


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Теги: Зеленський, відеозвернення, обстріли, новорічні свята
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