Добрі новини від ВолиньPost за 23 грудня

Минає 303 доба війни з російськими окупантами. Ми боремось. За кожну людину і кожен метр української землі. Віримо у наших хлопців та дівчат, які надзусиллями тримають кордони нашої країни, і радіємо кожній добрій звістці з фронту.у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про найдобріші новини цього дня,Директорка зоопарку висловила вдячність Європейській Асоціації зоопарків та Акваріумів за підтримку зоопарків України. Окремоподякувала за допомогу Асоціаціі зоопарків України та директору Миколаївського зоопарку загальнодержавного значенняВолинянинякий свого часу став срібним призером популярного проєкту «Голос. Діти», а нині відомий під псевдонімом YAKTAK, записав нову композицію.Співак зі Старовижівщини виконав пісню у дуеті із артистом з КовеляСенат США в четвер, 22 грудня, затвердив поправку сенатора від Республіканської партіїдо закону про фінансування американського уряду про конфіскацію активів російських олігархів та їхнє передання на користь України.Баскетбольний клуб «Старий Луцьк-Університет» організував благодійний баскетбольний матч, в якому зійшлися об’єднана команда представників влади та бізнесу з командою Збройних сил України, а саме 204-ю Севастопольською бригадою тактичної авіації імені Олександра Покришкіна.Впродовж спортивного дійства відбулася не лише баскетбольна баталія, а й битва за благодійні лоти – футболки з автографами баскетболістів «Старого Луцька».22 грудня Сили оборони відбили атаки окупантів в районах 19 населених пунктів у чотирьох областях. На Волинському і Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.Росія у повномасштабній війні проти України втратила уже близько 100 950 вояків! Загальні втрати Росії склали:▪️ особового складу ‒ близько 100 950 (+550) осіб,▪️ бойових броньованих машин – 5986 (+5)▪️ артилерійських систем – 1984 (+6)▪️ РСЗВ – 414 (+1)▪️ засобів ППО – 212 (+0)▪️ літаків – 283 (+0)▪️ гелікоптерів – 267 (+0)▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1698 (+5)▪️ крилатих ракет – 653 (+0)▪️ кораблів/катерів – 16 (+0)▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4622 (+7)▪️ спеціальної техніки – 178 (+0).Головний редактор газети «Ворскла» Олексій Пасюга мешкає на відстані шести кілометрів від кордону з Росією. Саме тут розташоване його рідне селище – Велика Писарівка. І саме звідси російські окупанти почали наступ на Сумщину у перший день повномасштабної війни.Попри усі складнощі пан Олексій таки продовжив працювати і робити усе можливе, аби його газета «Ворскла» й надалі інформувала місцевих. Для цього довелося навіть відкрити спортзал.