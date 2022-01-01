Добрі новини від ВолиньPost за 23 грудня
23 грудень, 23:34
Минає 303 доба війни з російськими окупантами. Ми боремось. За кожну людину і кожен метр української землі. Віримо у наших хлопців та дівчат, які надзусиллями тримають кордони нашої країни, і радіємо кожній добрій звістці з фронту.
Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 23 грудня.
Луцький зоопарк отримав від благодійників генератор
Директорка зоопарку висловила вдячність Європейській Асоціації зоопарків та Акваріумів за підтримку зоопарків України. Окремо Людмила Денисенко подякувала за допомогу Асоціаціі зоопарків України та директору Миколаївського зоопарку загальнодержавного значення Володимиру Топчію.
Срібний призер «Голосу Діти» з Волині записав пісню із земляком
Волинянин Ярослав Карпук, який свого часу став срібним призером популярного проєкту «Голос. Діти», а нині відомий під псевдонімом YAKTAK, записав нову композицію.
Співак зі Старовижівщини виконав пісню у дуеті із артистом з Ковеля DOVI.
Конгрес США підтримав конфіскацію грошей російських олігархів і передачу їх Україні
Сенат США в четвер, 22 грудня, затвердив поправку сенатора від Республіканської партії Ліндсі Грема до закону про фінансування американського уряду про конфіскацію активів російських олігархів та їхнє передання на користь України.
Представники влади і бізнесу зіграли у баскетбол з луцькими авіаторами, щоб зібрати гроші на ЗСУ
Баскетбольний клуб «Старий Луцьк-Університет» організував благодійний баскетбольний матч, в якому зійшлися об’єднана команда представників влади та бізнесу з командою Збройних сил України, а саме 204-ю Севастопольською бригадою тактичної авіації імені Олександра Покришкіна.
Впродовж спортивного дійства відбулася не лише баскетбольна баталія, а й битва за благодійні лоти – футболки з автографами баскетболістів «Старого Луцька».
Сили оборони України відбили атаки ворога біля 19 населених пунктів
22 грудня Сили оборони відбили атаки окупантів в районах 19 населених пунктів у чотирьох областях. На Волинському і Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
Росія за минулу добу втратила ще 550 військових
Росія у повномасштабній війні проти України втратила уже близько 100 950 вояків! Загальні втрати Росії склали:
▪️ особового складу ‒ близько 100 950 (+550) осіб,
▪️ бойових броньованих машин – 5986 (+5)
▪️ артилерійських систем – 1984 (+6)
▪️ РСЗВ – 414 (+1)
▪️ засобів ППО – 212 (+0)
▪️ літаків – 283 (+0)
▪️ гелікоптерів – 267 (+0)
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1698 (+5)
▪️ крилатих ракет – 653 (+0)
▪️ кораблів/катерів – 16 (+0)
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4622 (+7)
▪️ спеціальної техніки – 178 (+0).
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Головний редактор газети «Ворскла» Олексій Пасюга мешкає на відстані шести кілометрів від кордону з Росією. Саме тут розташоване його рідне селище – Велика Писарівка. І саме звідси російські окупанти почали наступ на Сумщину у перший день повномасштабної війни.
Попри усі складнощі пан Олексій таки продовжив працювати і робити усе можливе, аби його газета «Ворскла» й надалі інформувала місцевих. Для цього довелося навіть відкрити спортзал.
Аби прочитати його історію, натисніть на посилання
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Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці нагадує своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 23 грудня.
Луцький зоопарк отримав від благодійників генератор
Директорка зоопарку висловила вдячність Європейській Асоціації зоопарків та Акваріумів за підтримку зоопарків України. Окремо Людмила Денисенко подякувала за допомогу Асоціаціі зоопарків України та директору Миколаївського зоопарку загальнодержавного значення Володимиру Топчію.
Срібний призер «Голосу Діти» з Волині записав пісню із земляком
Волинянин Ярослав Карпук, який свого часу став срібним призером популярного проєкту «Голос. Діти», а нині відомий під псевдонімом YAKTAK, записав нову композицію.
Співак зі Старовижівщини виконав пісню у дуеті із артистом з Ковеля DOVI.
Конгрес США підтримав конфіскацію грошей російських олігархів і передачу їх Україні
Сенат США в четвер, 22 грудня, затвердив поправку сенатора від Республіканської партії Ліндсі Грема до закону про фінансування американського уряду про конфіскацію активів російських олігархів та їхнє передання на користь України.
Представники влади і бізнесу зіграли у баскетбол з луцькими авіаторами, щоб зібрати гроші на ЗСУ
Баскетбольний клуб «Старий Луцьк-Університет» організував благодійний баскетбольний матч, в якому зійшлися об’єднана команда представників влади та бізнесу з командою Збройних сил України, а саме 204-ю Севастопольською бригадою тактичної авіації імені Олександра Покришкіна.
Впродовж спортивного дійства відбулася не лише баскетбольна баталія, а й битва за благодійні лоти – футболки з автографами баскетболістів «Старого Луцька».
Сили оборони України відбили атаки ворога біля 19 населених пунктів
22 грудня Сили оборони відбили атаки окупантів в районах 19 населених пунктів у чотирьох областях. На Волинському і Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
Росія за минулу добу втратила ще 550 військових
Росія у повномасштабній війні проти України втратила уже близько 100 950 вояків! Загальні втрати Росії склали:
▪️ особового складу ‒ близько 100 950 (+550) осіб,
▪️ бойових броньованих машин – 5986 (+5)
▪️ артилерійських систем – 1984 (+6)
▪️ РСЗВ – 414 (+1)
▪️ засобів ППО – 212 (+0)
▪️ літаків – 283 (+0)
▪️ гелікоптерів – 267 (+0)
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1698 (+5)
▪️ крилатих ракет – 653 (+0)
▪️ кораблів/катерів – 16 (+0)
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4622 (+7)
▪️ спеціальної техніки – 178 (+0).
Журналіст відкрив спортзал у селищі за 6 кілометрів від Росії, аби врятувати газету від закриття
Головний редактор газети «Ворскла» Олексій Пасюга мешкає на відстані шести кілометрів від кордону з Росією. Саме тут розташоване його рідне селище – Велика Писарівка. І саме звідси російські окупанти почали наступ на Сумщину у перший день повномасштабної війни.
Попри усі складнощі пан Олексій таки продовжив працювати і робити усе можливе, аби його газета «Ворскла» й надалі інформувала місцевих. Для цього довелося навіть відкрити спортзал.
Аби прочитати його історію, натисніть на посилання
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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