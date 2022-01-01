Росія за минулу добу втратила ще 550 військових





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Втрати Росії:



▪️ особового складу ‒ близько 100 950 (+550) осіб ліквідовано,



▪️ бойових броньованих машин – 5986 (+5)



▪️ артилерійських систем – 1984 (+6)



▪️ РСЗВ – 414 (+1)



▪️ засоби ППО – 212 (+0)



▪️ літаків – 283 (+0)



▪️ гелікоптерів – 267 (+0)



▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1698 (+5)



▪️ крилаті ракети – 653 (+0)



▪️ кораблі/катери – 16 (+0)



▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4622 (+7)



▪️ спеціальна техніка – 178 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у повномасштабній війні проти України втратила близько 100 950 вояків.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.▪️ особового складу ‒ близько 100 950 (+550) осіб ліквідовано,▪️ бойових броньованих машин – 5986 (+5)▪️ артилерійських систем – 1984 (+6)▪️ РСЗВ – 414 (+1)▪️ засоби ППО – 212 (+0)▪️ літаків – 283 (+0)▪️ гелікоптерів – 267 (+0)▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1698 (+5)▪️ крилаті ракети – 653 (+0)▪️ кораблі/катери – 16 (+0)▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4622 (+7)▪️ спеціальна техніка – 178 (+0).

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