Росія за минулу добу втратила ще 550 військових
Сьогодні, 09:11
Росія у повномасштабній війні проти України втратила близько 100 950 вояків.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Втрати Росії:
▪️ особового складу ‒ близько 100 950 (+550) осіб ліквідовано,
▪️ бойових броньованих машин – 5986 (+5)
▪️ артилерійських систем – 1984 (+6)
▪️ РСЗВ – 414 (+1)
▪️ засоби ППО – 212 (+0)
▪️ літаків – 283 (+0)
▪️ гелікоптерів – 267 (+0)
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1698 (+5)
▪️ крилаті ракети – 653 (+0)
▪️ кораблі/катери – 16 (+0)
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4622 (+7)
▪️ спеціальна техніка – 178 (+0).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Втрати Росії:
▪️ особового складу ‒ близько 100 950 (+550) осіб ліквідовано,
▪️ бойових броньованих машин – 5986 (+5)
▪️ артилерійських систем – 1984 (+6)
▪️ РСЗВ – 414 (+1)
▪️ засоби ППО – 212 (+0)
▪️ літаків – 283 (+0)
▪️ гелікоптерів – 267 (+0)
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1698 (+5)
▪️ крилаті ракети – 653 (+0)
▪️ кораблі/катери – 16 (+0)
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4622 (+7)
▪️ спеціальна техніка – 178 (+0).
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