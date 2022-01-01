Росія за минулу добу втратила ще 550 військових

Росія за минулу добу втратила ще 550 військових
Росія у повномасштабній війні проти України втратила близько 100 950 вояків.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Втрати Росії:

▪️ особового складу ‒ близько 100 950 (+550) осіб ліквідовано,

▪️ бойових броньованих машин – 5986 (+5)

▪️ артилерійських систем – 1984 (+6)

▪️ РСЗВ – 414 (+1)

▪️ засоби ППО – 212 (+0)

▪️ літаків – 283 (+0)

▪️ гелікоптерів – 267 (+0)

▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1698 (+5)

▪️ крилаті ракети – 653 (+0)

▪️ кораблі/катери – 16 (+0)

▪️ автомобільної техніки та автоцистерн – 4622 (+7)

▪️ спеціальна техніка – 178 (+0).

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Теги: Росія, Україна, війна
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