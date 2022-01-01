Окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ на лівому березі Дніпра та в Криму: карти боїв





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Контрнаступальні дії ЗСУ на заході Луганської області та сході Харківської області



Російські війська продовжували проводити 22 грудня обмежені контратаки, щоб відновити втрачені позиції на лінії Сватове - Кремінна. Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий повідомив, що українські сили відбили шість атак окупантів на передові позиції захисників України в Луганській області. У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що військові відбили атаки військ РФ поблизу Новоселівського (14 км на північний захід від Сватового) та Стельмахівки (15 км на північний захід від Сватового).



Російський "воєнкор" заявив, що між російськими та українськими військами продовжуються позиційні бої в районі переправи через річку Оскіл у районі н.п. Дворічна (54 км на північний захід від Сватового).



Генштаб ЗСУ також поінформував, що українські сили відбили атаки російських загарбників у районі Площанки (17 км на північний захід від Кремінної) та Червонопопівки (6 км на північ від Кремінної). Російський військовий блогер стверджував, що війська РФ також вели штурми біля Білогорівки (12 км на південь від Кремінної) та у напрямку Діброва (5 км на південний захід від Кремінної). Інший російський "воєнкор" розповідав, що між російськими та українськими військами на південь і на південний захід від Діброва йдуть позиційні бої.



Повідомлялося, що 22 грудня ЗСУ продовжили контрнаступні операції у районі Кремінної. Російський блогер заявив, що бойові дії в районі Кремінної посилюються, де українські сили вели розвідку боєм та промацували позиції військ РФ. Інший російський "воєнкор" стверджував, що українські сили вели штурм у напрямку Кремінної.



Ситуація на Донбасі



Війська РФ 22 грудня продовжили наступальні операції у районі Бахмута. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська відбили атаки росіян у районі Бахмута; за 26 км на північний схід від Бахмута в районі м. Берестове, м. Яковлівка та м. Соледар; та в межах 31 км на південь від Бахмута в районі Опитного, Курдюмівки, Озарянівки, Майорська та Ню-Йорка. Російський "воєнкор" стверджував, що російські війська вели наступ на північний схід від Бахмута в напрямку Бахмутського, Верхньокам'янського та Веселого. Інший російський військовий блогер заявив, що під Соледаром продовжуються бої між ЗСУ та військами РФ. На кадрах із геолокацією, опублікованих 22 грудня, видно бойові дії українських та російських військ на південний схід від Соледара.



Російський "воєнкор" стверджував, що частини групи "Вагнера" просуваються на східній околиці Бахмута і що українські сили планують контратаки, щоби витіснити російські війська з Бахмута.



Представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий повідомив, що російські війська не проводили операцій, спрямованих на рішучий прорив українських позицій у Бахмуті, і що ЗСУ відбивали російські штурмові групи, які проривалися на околицю міста.



22 грудня російський журналіст опублікував кадри з Андріївки (10 км на південь від Бахмута), де видно, що російські сили перебувають у населеному пункті. Він стверджував, що підрозділи групи "Вагнера" вели бої з українськими військами у районі Кліщіївки, де, як повідомляється, українські сили зайняли добрі оборонні позиції.



22 грудня російські війська продовжили наступальні дії в районі Авдіївка - Донецьк. За повідомленням Генштабу ЗСУ, українські війська відбили атаки військ РФ за 27 км на південний захід від Авдіївки в районі Красногорівки, Невельського та Мар'їнки. Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ утримують позиції в західній частині Мар'їнки, а також розповідав, що російські сили вели штурми за 37 км на південний захід від Авдіївки в районі Новомихайлівки, Первомайська та Водяного.



Повідомлялося, що 22 грудня російські сили здійснили обмежені наземні атаки у західній частині Донецької області. Російські блогери стверджували, що війська РФ завдавали ударів поблизу н.п. Павлівка (52 км на південний захід від Донецька) та Пречистівка (59 км на південний захід від Донецька) у західній частині Донецької області. У Міноборони РФ заявляли, що російські війська також нібито знищили українські диверсійно-розвідувальні групи поблизу н.п. Солодке Донецької області (32 км на південний захід від Донецька) та с. Левадне Запорізької області (93 км на південний захід від Донецька). У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські сили продовжували звичайну стрілянину із закритих позицій вздовж лінії зіткнення у Донецькій та східній Запорізькій областях.



"Південна вісь"



Російські офіційні особи заявили, що війська РФ посилюють заходи безпеки в окупованих лівобережній частині Херсонської області та Криму, побоюючись контрнаступних операцій ЗСУ. Керівник Херсонської окупаційної "обласної адміністрації" Володимир Сальдо заявив, що у захопленій частині області проводиться інтенсивна протидиверсійна операція з протидії українським диверсійним групам, які намагаються форсувати Дніпро чи Дніпро-Бузький лиман на лівий берег. Колаборант додав, що російські війська постійно ведуть бойові дії з ЗСУ в районі Кінбурнської коси, і заявив, що війська РФ відбивають спроби українців висадитися на косі. Голова окупаційного управління Криму Сергій Аксьонов підвищив рівень "терористичної" загрози у шести районах захопленого українського півострова, розташованих уздовж сухопутних комунікацій РФ (GLOC): Армянськ, Джанкой та Джанкойський район, Керч, Красноперекопськ та Красноперекопський район, Ленінський район.



Російські сили посилюють свою військово-морську активність у Чорному морі. Офіційна газета Британського Королівського флоту Navy News проаналізувала супутникові знімки, які показали посилення активності російських підводних човнів біля окупованого Севастополя, у тому числі повернення на базу підводного човна класу Kilo у супроводі можливого штурмового катера Rap. Navy News зазначають, що РФ у Чорному морі має чотири покращені підводні човни класу Kilo, які здатні запускати ракети "Калібр" по Україні.



Російські сили продовжували завдавати ударів по українських позиціях та цивільній інфраструктурі у правобережній Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Українські офіційні особи повідомили, що війська РФ продовжують обстрілювати житлові будинки в Херсоні та обстрілюють Очаків на північ від Кінбурнської коси. У Південному оперативному командуванні ЗСУ повідомили, що 22 грудня українські ППО збили російську ракету Х-59 над Миколаївською областю.



Українські сили продовжували атакувати російську логістику на окупованих південних територіях. У Генштабі ЗСУ повідомили про завдання удару по вузлу зосередження російської живої сили в районі Миколаївки Скадовського району (приблизно 60 км на південний схід від міста Херсон), внаслідок чого було поранено до 140 російських військовослужбовців та знищено 8 вантажівок з боєприпасами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Донецькій області Сили оборони України не дають російським військам просунутися в районі Бахмута, в Луганській області біля Кремінної посилюються бої, а в окупованому Криму та на захопленій частині Херсонської області росіяни посилюють заходи безпеки.Про це передає РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).Російські війська продовжували проводити 22 грудня обмежені контратаки, щоб відновити втрачені позиції на лінії Сватове - Кремінна. Речник Східного угруповання військ ЗСУповідомив, що українські сили відбили шість атак окупантів на передові позиції захисників України в Луганській області. У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що військові відбили атаки військ РФ поблизу Новоселівського (14 км на північний захід від Сватового) та Стельмахівки (15 км на північний захід від Сватового).Російський "воєнкор" заявив, що між російськими та українськими військами продовжуються позиційні бої в районі переправи через річку Оскіл у районі н.п. Дворічна (54 км на північний захід від Сватового).Генштаб ЗСУ також поінформував, що українські сили відбили атаки російських загарбників у районі Площанки (17 км на північний захід від Кремінної) та Червонопопівки (6 км на північ від Кремінної). Російський військовий блогер стверджував, що війська РФ також вели штурми біля Білогорівки (12 км на південь від Кремінної) та у напрямку Діброва (5 км на південний захід від Кремінної). Інший російський "воєнкор" розповідав, що між російськими та українськими військами на південь і на південний захід від Діброва йдуть позиційні бої.Повідомлялося, що 22 грудня ЗСУ продовжили контрнаступні операції у районі Кремінної. Російський блогер заявив, що бойові дії в районі Кремінної посилюються, де українські сили вели розвідку боєм та промацували позиції військ РФ. Інший російський "воєнкор" стверджував, що українські сили вели штурм у напрямку Кремінної.Війська РФ 22 грудня продовжили наступальні операції у районі Бахмута. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські війська відбили атаки росіян у районі Бахмута; за 26 км на північний схід від Бахмута в районі м. Берестове, м. Яковлівка та м. Соледар; та в межах 31 км на південь від Бахмута в районі Опитного, Курдюмівки, Озарянівки, Майорська та Ню-Йорка. Російський "воєнкор" стверджував, що російські війська вели наступ на північний схід від Бахмута в напрямку Бахмутського, Верхньокам'янського та Веселого. Інший російський військовий блогер заявив, що під Соледаром продовжуються бої між ЗСУ та військами РФ. На кадрах із геолокацією, опублікованих 22 грудня, видно бойові дії українських та російських військ на південний схід від Соледара.Російський "воєнкор" стверджував, що частини групи "Вагнера" просуваються на східній околиці Бахмута і що українські сили планують контратаки, щоби витіснити російські війська з Бахмута.Представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий повідомив, що російські війська не проводили операцій, спрямованих на рішучий прорив українських позицій у Бахмуті, і що ЗСУ відбивали російські штурмові групи, які проривалися на околицю міста.22 грудня російський журналіст опублікував кадри з Андріївки (10 км на південь від Бахмута), де видно, що російські сили перебувають у населеному пункті. Він стверджував, що підрозділи групи "Вагнера" вели бої з українськими військами у районі Кліщіївки, де, як повідомляється, українські сили зайняли добрі оборонні позиції.22 грудня російські війська продовжили наступальні дії в районі Авдіївка - Донецьк. За повідомленням Генштабу ЗСУ, українські війська відбили атаки військ РФ за 27 км на південний захід від Авдіївки в районі Красногорівки, Невельського та Мар'їнки. Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ утримують позиції в західній частині Мар'їнки, а також розповідав, що російські сили вели штурми за 37 км на південний захід від Авдіївки в районі Новомихайлівки, Первомайська та Водяного.Повідомлялося, що 22 грудня російські сили здійснили обмежені наземні атаки у західній частині Донецької області. Російські блогери стверджували, що війська РФ завдавали ударів поблизу н.п. Павлівка (52 км на південний захід від Донецька) та Пречистівка (59 км на південний захід від Донецька) у західній частині Донецької області. У Міноборони РФ заявляли, що російські війська також нібито знищили українські диверсійно-розвідувальні групи поблизу н.п. Солодке Донецької області (32 км на південний захід від Донецька) та с. Левадне Запорізької області (93 км на південний захід від Донецька). У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські сили продовжували звичайну стрілянину із закритих позицій вздовж лінії зіткнення у Донецькій та східній Запорізькій областях.Російські офіційні особи заявили, що війська РФ посилюють заходи безпеки в окупованих лівобережній частині Херсонської області та Криму, побоюючись контрнаступних операцій ЗСУ. Керівник Херсонської окупаційної "обласної адміністрації" Володимир Сальдо заявив, що у захопленій частині області проводиться інтенсивна протидиверсійна операція з протидії українським диверсійним групам, які намагаються форсувати Дніпро чи Дніпро-Бузький лиман на лівий берег. Колаборант додав, що російські війська постійно ведуть бойові дії з ЗСУ в районі Кінбурнської коси, і заявив, що війська РФ відбивають спроби українців висадитися на косі. Голова окупаційного управління Криму Сергій Аксьонов підвищив рівень "терористичної" загрози у шести районах захопленого українського півострова, розташованих уздовж сухопутних комунікацій РФ (GLOC): Армянськ, Джанкой та Джанкойський район, Керч, Красноперекопськ та Красноперекопський район, Ленінський район.Російські сили посилюють свою військово-морську активність у Чорному морі. Офіційна газета Британського Королівського флоту Navy News проаналізувала супутникові знімки, які показали посилення активності російських підводних човнів біля окупованого Севастополя, у тому числі повернення на базу підводного човна класу Kilo у супроводі можливого штурмового катера Rap. Navy News зазначають, що РФ у Чорному морі має чотири покращені підводні човни класу Kilo, які здатні запускати ракети "Калібр" по Україні.Російські сили продовжували завдавати ударів по українських позиціях та цивільній інфраструктурі у правобережній Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Українські офіційні особи повідомили, що війська РФ продовжують обстрілювати житлові будинки в Херсоні та обстрілюють Очаків на північ від Кінбурнської коси. У Південному оперативному командуванні ЗСУ повідомили, що 22 грудня українські ППО збили російську ракету Х-59 над Миколаївською областю.Українські сили продовжували атакувати російську логістику на окупованих південних територіях. У Генштабі ЗСУ повідомили про завдання удару по вузлу зосередження російської живої сили в районі Миколаївки Скадовського району (приблизно 60 км на південний схід від міста Херсон), внаслідок чого було поранено до 140 російських військовослужбовців та знищено 8 вантажівок з боєприпасами.

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