Двоє вибухотехніків з Волині – у лікарні через отримані на Херсонщині поранення

Ігор Заболотний та його підлеглий – Дмитро Грисюк понад місяць перебувають у лікарні.



Як розповів



"Це була перша половина дня, 8-го листопада, туди поїхало дві групи. Нас було там шестеро чоловіків, бо обсяг роботи був немаленький. Це були позиції військового формування РФ", – сказав поліцейський.



Під час розмінувань у лісосмузі стався вибух суббоєприпасу касетного типу, що призначений для ураження живої сили. Як розповів вибухотехнік Дмитро Грисюк, особливість цього боєприпасу в тому, що в будь-який момент в ньому може спрацювати система самоліквідації, після чого він вибухає.



"Я в собі був максимально впевнений, що буду максимально обережний і така ситуація трапилася. Це було неочікувано. Це не є наша помилка чи як, це було не контактно", – зазначив інспектор.



Дмитро Грисюк отримав серйозніші поранення, бо стояв ближче до місця вибуху, у трьох-чотирьох метрах. Говорить: був впевнений, що виживе і все буде гаразд.

Вибухотехнік Дмитро Грисюк. Фото: Суспільне Луцьк

"Першопочаткову надав допомогу керівник Сергійович, хоч і сам мав поранення ноги, наскрізь пройшов осколок. Він ще на той момент не знав, не відчував. Евакуйовували вже хлопці наші. Я не втрачав свідомість до самого хірургічного стола", – говорить волинянин.



Про свої поранення волинські вибухотехніки розповідати детальніше не захотіли. Попереду в Дмитра Грисюка операція, а Ігор Заболотний чекає на дозвіл лікаря повернутися на службу. Каже: відбувся легким переляком.

Волинські вибухотехніки – на розміновуванні деокупованих територій. Архівне фото: Нацполіція Волині

Інша група волинських вибухотехніків нині продовжує розмінування на Херсонщині. За час повномасштабної війни, додав начальник відділу вибухотехнічної служби Ігор Заболотний, його підрозділ виїздив на усі деокуповані території.





Волинські вибухотехніки – на розміновуванні деокупованих територій. Архівне фото: Нацполіція Волині Вибухотехнік Ігор Заболотний. Фото: Суспільне Луцьк

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські поліцейські під час розмінувань на Херсонщині отримали поранення . Начальник відділу вибухотехнічної службита його підлеглий –понад місяць перебувають у лікарні.Як розповів Суспільному Ігор Заболотний, на початку листопада він разом із колегами поїхав розміновувати територію у селі Михайлівка Бериславського району."Це була перша половина дня, 8-го листопада, туди поїхало дві групи. Нас було там шестеро чоловіків, бо обсяг роботи був немаленький. Це були позиції військового формування РФ", – сказав поліцейський.Під час розмінувань у лісосмузі стався вибух суббоєприпасу касетного типу, що призначений для ураження живої сили. Як розповів вибухотехнік Дмитро Грисюк, особливість цього боєприпасу в тому, що в будь-який момент в ньому може спрацювати система самоліквідації, після чого він вибухає."Я в собі був максимально впевнений, що буду максимально обережний і така ситуація трапилася. Це було неочікувано. Це не є наша помилка чи як, це було не контактно", – зазначив інспектор.Дмитро Грисюк отримав серйозніші поранення, бо стояв ближче до місця вибуху, у трьох-чотирьох метрах. Говорить: був впевнений, що виживе і все буде гаразд."Першопочаткову надав допомогу керівник Сергійович, хоч і сам мав поранення ноги, наскрізь пройшов осколок. Він ще на той момент не знав, не відчував. Евакуйовували вже хлопці наші. Я не втрачав свідомість до самого хірургічного стола", – говорить волинянин.Про свої поранення волинські вибухотехніки розповідати детальніше не захотіли. Попереду в Дмитра Грисюка операція, а Ігор Заболотний чекає на дозвіл лікаря повернутися на службу. Каже: відбувся легким переляком.Інша група волинських вибухотехніків нині продовжує розмінування на Херсонщині. За час повномасштабної війни, додав начальник відділу вибухотехнічної служби Ігор Заболотний, його підрозділ виїздив на усі деокуповані території.

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