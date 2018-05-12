Двоє волинських вибухотехніків отримали поранення на деокупованих територіях





Про це в інтерв’ю Юрій Крошко.



Як відомо, волинські поліцейські несуть службу і на території області, і за її межами, у тих регіонах, де нині тривають бойові дії, та на деокупованих територіях.



«Створено зведений батальйон Національної поліції «Захід», у який входять поліцейські із західних областей, а нині вже не тільки із західних, долучилося й кілька центральних. Усе командування й управління батальйоном здійснюють волиняни.



Волинські поліцейські брали участь в обороні Харкова, в деокупації Харківської області. Зараз перебувають на сході нашої держави, виконують завдання в гарячих точках.



Я повсякчас на зв’язку з ними, хоч він у них не завжди є, не всюди є змога розгорнути старлінк. Але повідомлення від хлопців, що живі й здорові, щодня чекаємо.



Крім того, волиняни працювали в Херсоні, коли він був окупований. Зараз працюють уже в деокупованому місті: це і спецпризначенці, і вибухотехніки, і криміналісти слідчого управління.



Спецпризначенці працюють у межах так званих стабілізаційних заходів спільно з іншими правоохоронними органами. Адже є колаборанти, зрадники і подібні, їх теж треба виявляти й позбуватися.



Найперше завдання вибухотехніків – знешкодити вибухові речовини й небезпечні пристрої, яких на тих територіях дуже багато. Наші вибухотехніки, на жаль, постраждали – маємо двох поранених. На щастя, вони живі, але зараз перебувають на лікуванні.



Серед їхніх колег по всій Україні є й загиблі. Отака ціна професійного досвіду. Мусимо констатувати, що в їхній роботі тепер не завжди актуальні ті інструкції, які були до війни. Можливо, росіяни не бачили пралок, але от зброю й вибухівку таки розвивають і мають її на озброєнні», – розповів Юрій Крошко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Двоє волинських вибухотехніків отримали поранення, виконуючи завдання на деокупованих територіях. Нині вони перебувають на лікуванні.Про це в інтерв’ю Інформаційному агентству Волинські Новини розповів очільник Головного управління Національної поліції у Волинській областіЯк відомо, волинські поліцейські несуть службу і на території області, і за її межами, у тих регіонах, де нині тривають бойові дії, та на деокупованих територіях.«Створено зведений батальйон Національної поліції «Захід», у який входять поліцейські із західних областей, а нині вже не тільки із західних, долучилося й кілька центральних. Усе командування й управління батальйоном здійснюють волиняни.Волинські поліцейські брали участь в обороні Харкова, в деокупації Харківської області. Зараз перебувають на сході нашої держави, виконують завдання в гарячих точках.Я повсякчас на зв’язку з ними, хоч він у них не завжди є, не всюди є змога розгорнути старлінк. Але повідомлення від хлопців, що живі й здорові, щодня чекаємо.Крім того, волиняни працювали в Херсоні, коли він був окупований. Зараз працюють уже в деокупованому місті: це і спецпризначенці, і вибухотехніки, і криміналісти слідчого управління.Спецпризначенці працюють у межах так званих стабілізаційних заходів спільно з іншими правоохоронними органами. Адже є колаборанти, зрадники і подібні, їх теж треба виявляти й позбуватися.Найперше завдання вибухотехніків – знешкодити вибухові речовини й небезпечні пристрої, яких на тих територіях дуже багато. Наші вибухотехніки, на жаль, постраждали – маємо двох поранених. На щастя, вони живі, але зараз перебувають на лікуванні.Серед їхніх колег по всій Україні є й загиблі. Отака ціна професійного досвіду. Мусимо констатувати, що в їхній роботі тепер не завжди актуальні ті інструкції, які були до війни. Можливо, росіяни не бачили пралок, але от зброю й вибухівку таки розвивають і мають її на озброєнні», – розповів Юрій Крошко.

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