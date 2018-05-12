Двоє волинських вибухотехніків отримали поранення на деокупованих територіях

Двоє волинських вибухотехніків отримали поранення на деокупованих територіях
Двоє волинських вибухотехніків отримали поранення, виконуючи завдання на деокупованих територіях. Нині вони перебувають на лікуванні.

Про це в інтерв’ю Інформаційному агентству Волинські Новини розповів очільник Головного управління Національної поліції у Волинській області Юрій Крошко.

Як відомо, волинські поліцейські несуть службу і на території області, і за її межами, у тих регіонах, де нині тривають бойові дії, та на деокупованих територіях.

«Створено зведений батальйон Національної поліції «Захід», у який входять поліцейські із західних областей, а нині вже не тільки із західних, долучилося й кілька центральних. Усе командування й управління батальйоном здійснюють волиняни.

Волинські поліцейські брали участь в обороні Харкова, в деокупації Харківської області. Зараз перебувають на сході нашої держави, виконують завдання в гарячих точках.

Я повсякчас на зв’язку з ними, хоч він у них не завжди є, не всюди є змога розгорнути старлінк. Але повідомлення від хлопців, що живі й здорові, щодня чекаємо.

Крім того, волиняни працювали в Херсоні, коли він був окупований. Зараз працюють уже в деокупованому місті: це і спецпризначенці, і вибухотехніки, і криміналісти слідчого управління.

Спецпризначенці працюють у межах так званих стабілізаційних заходів спільно з іншими правоохоронними органами. Адже є колаборанти, зрадники і подібні, їх теж треба виявляти й позбуватися.

Найперше завдання вибухотехніків – знешкодити вибухові речовини й небезпечні пристрої, яких на тих територіях дуже багато. Наші вибухотехніки, на жаль, постраждали – маємо двох поранених. На щастя, вони живі, але зараз перебувають на лікуванні.

Серед їхніх колег по всій Україні є й загиблі. Отака ціна професійного досвіду. Мусимо констатувати, що в їхній роботі тепер не завжди актуальні ті інструкції, які були до війни. Можливо, росіяни не бачили пралок, але от зброю й вибухівку таки розвивають і мають її на озброєнні», – розповів Юрій Крошко.

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Теги: вибухотехніки, Волинь, поранені
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