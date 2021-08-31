Показник майже в 14 разів перевищив норму: у Луцьку поліції «здали» п'яного водія

Небайдужий громадянин повідомив поліції про чоловіка, який керував автомобілем у стані сп'яніння у Луцьку на вулиці Карпенка-Карого.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Коли охоронці правопорядку прибули на місце події, то виявили там заявника, який самостійно зумів затримати порушника. Останній, за словами чоловіка, не дотримувався правил дорожнього руху та підрізав його під час руху. Крім того, мав явні ознаки алкогольного сп'яніння.38-річному порушнику поліцейські запропонували пройти тест на пристрої Драгер. Результат виявився позитивний — 2,78. Такий показник майже в 14 разів перевищує допустиму норму.На водія патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортними засобами у стані сп'яніння) та винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП.