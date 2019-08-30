«Швидка» їхала на виклик і застрягла: на Волині рятувальники доставили фельдшера пожежним автомобілем
Сьогодні, 12:50
На Волині рятувальники надали допомогу лікарям, які їхали на виклик у село Мокре, що на Старовижівщині.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні вранці, 22 грудня, рятувальники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Стара Вижівка виїхали на виклик для надання допомоги медикам, які прямували каретою швидкої в с. Мокре Дубечненськоі громади Ковельського району.
Спецавтомобіль медиків не зміг дістатись до місця виклику через несприятливі погодні умови (різке танення снігу та слизька дорога), отож рятувальники відбуксирували автомобіль швидкої на тверду частину шляху та доставили фельдшера пожежним автомобілем до місця виклику, де на їх медичну допомогу чекала пенсіонерка.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні вранці, 22 грудня, рятувальники 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Стара Вижівка виїхали на виклик для надання допомоги медикам, які прямували каретою швидкої в с. Мокре Дубечненськоі громади Ковельського району.
Спецавтомобіль медиків не зміг дістатись до місця виклику через несприятливі погодні умови (різке танення снігу та слизька дорога), отож рятувальники відбуксирували автомобіль швидкої на тверду частину шляху та доставили фельдшера пожежним автомобілем до місця виклику, де на їх медичну допомогу чекала пенсіонерка.
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