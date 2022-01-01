На Волині відкрили медико-психологічні кабінети для жертв насильства. ФОТО





Кабінет у Ковелі працюватиме безплатно та цілодобово, – розповіла в коментарі Гаврилюк Світлана.



У кабінетах на умовах конфіденційності прийматимуть фахівці, які пройшли спеціальні онлайн-тренінги. Вони надаватимуть медичну і психологічну допомогу місцевим жителькам, а також жінкам-переселенкам.



Як розповіла лікарка-гінекологиня Світлана Гаврилюк, впродовж першого дня роботи кабінету у Ковелі – за допомогою поки ніхто не звертався.



Як розповіла, фахівець зі зв`язків з громадськістю Володимирського ТМО Вікторія Михалевич в Україні уже запрацювало 20 таких кабінетів, їх відкрили у семи областях. У Володимирі кабінет відкрили 21 грудня. З її слів, за допомогою поки звернень теж не було.



"Це пілотний проєкт. Війна триває, і гендерне насильство теж має місце під час війни, то такі кабінети важливі, і я думаю їхня кількість буде збільшуватися", – каже Вікторія Михалевич.



Обидва кабінети оснащені спеціальним, сучасним обладнанням, що дозволяє огляд жінок з інвалідністю та ліжками-трансформерами на яких можна проводити огляд жінок з інвалідністю.



Кабінети працюють за підтримки міжнародного благодійного фонду “Український жіночий фонд” та за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення.

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