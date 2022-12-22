У адміністрації Байдена є три версії завершення війни в Україні, але тільки одну підтримує Зеленський, – WP

Джо Байдена обговорювалися три різні моделі завершення війни в Україні.



Кожна з них має своїх прихильників у адміністрації, але тільки одну підтримує президент України Володимир Зеленський, пише



Це – повний вихід російських військ із України включно з окупованими в 2014 році територіями сходу та Криму.



Інша модель – відхід росіян до лінії захоплених у 2014 році територій. Третій рівень виведення включатиме Донбас, але не Крим.



"Останні два варіанти Зеленський чітко дав зрозуміти, що не підтримуватиме, зазначивши, що мир може настати лише тоді, коли російські загарбники відступлять з усіх окупованих територій", – повідомили журналісти.



Але під час зустрічі віч-на-віч президентів України та США у середу Байден запитав у Зеленського "поточні думки щодо того, як це має виглядати", сказав високопоставлений чиновник, визнаючи, що "наразі це щось на кшталт академічної дискусії", оскільки немає свідчить про те, що Росія зацікавлена в розмові.



Нагадаємо, на спільному з Володимиром Зеленським брифінгу Байден повідомив, що не бачить готовності Путіна завершити війну. "Президент Зеленський, ви чітко дали знати, що ви хочете миру, але Путін не готовий шукати миру. Ви хочете справедливого миру. Ми також знаємо, що Путін не має наміру зупинити цю жахливу війну", – сказав він.



Нагадаємо, що президент України

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У адміністрації президента СШАобговорювалися три різні моделі завершення війни в Україні.Кожна з них має своїх прихильників у адміністрації, але тільки одну підтримує президент України, пише LB.ua з посиланням на Washington Post.Це – повний вихід російських військ із України включно з окупованими в 2014 році територіями сходу та Криму.Інша модель – відхід росіян до лінії захоплених у 2014 році територій. Третій рівень виведення включатиме Донбас, але не Крим."Останні два варіанти Зеленський чітко дав зрозуміти, що не підтримуватиме, зазначивши, що мир може настати лише тоді, коли російські загарбники відступлять з усіх окупованих територій", – повідомили журналісти.Але під час зустрічі віч-на-віч президентів України та США у середу Байден запитав у Зеленського "поточні думки щодо того, як це має виглядати", сказав високопоставлений чиновник, визнаючи, що "наразі це щось на кшталт академічної дискусії", оскільки немає свідчить про те, що Росія зацікавлена в розмові.Нагадаємо, на спільному з Володимиром Зеленським брифінгу Байден повідомив, що не бачить готовності Путіна завершити війну. "Президент Зеленський, ви чітко дали знати, що ви хочете миру, але Путін не готовий шукати миру. Ви хочете справедливого миру. Ми також знаємо, що Путін не має наміру зупинити цю жахливу війну", – сказав він.Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський вирушив з офіційним візитом у Сполучені Штати

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