Волинянина судитимуть за зґвалтування 14-річної дівчини
Сьогодні, 13:27
Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 29-річним жителем Луцького району зґвалтування неповнолітньої.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Слідство вважає, що уночі 24 липня 2022 року нетверезий чоловік поглумився над 14-річною дівчиною.
Обвинувачений перебуває під вартою.
Далі – слово за судом.
Зауважимо, що санкцією ч. 3 ст. 152 КК України за такий злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Слідство вважає, що уночі 24 липня 2022 року нетверезий чоловік поглумився над 14-річною дівчиною.
Обвинувачений перебуває під вартою.
Далі – слово за судом.
Зауважимо, що санкцією ч. 3 ст. 152 КК України за такий злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.
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