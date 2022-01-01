Волинянина судитимуть за зґвалтування 14-річної дівчини

Прокурори Луцької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 29-річним жителем Луцького району зґвалтування неповнолітньої.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Слідство вважає, що уночі 24 липня 2022 року нетверезий чоловік поглумився над 14-річною дівчиною.Обвинувачений перебуває під вартою.Далі – слово за судом.Зауважимо, що санкцією ч. 3 ст. 152 КК України за такий злочин передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.