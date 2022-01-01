19-річний волинянин, який вчинив публічну наругу над прапором, отримав три місяці арешту





Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.



Прокурори Горохівського відділу Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 19-річним жителем селища Марянівка Луцького району хуліганства та наруги над Державним Прапором України .



Уночі 3 липня 2021 року молодик, голосно лаючись та порушуючи громадський порядок,



Суд визнав його винуватим у вчиненні цих злочинів та призначив покарання у виді трьох місяців арешту.



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