19-річний волинянин, який вчинив публічну наругу над прапором, отримав три місяці арешту

19-річний волинянин, який вчинив публічну наругу над прапором, отримав три місяці арешту
Три місяці арешту отримав волинянин за публічну наругу над Державним Прапором.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Горохівського відділу Луцької окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 19-річним жителем селища Марянівка Луцького району хуліганства та наруги над Державним Прапором України .

Уночі 3 липня 2021 року молодик, голосно лаючись та порушуючи громадський порядок, пошкодив двері приміщення залізничної станції у рідному селищі, зламав флагшток, зірвав з нього прапор та розірвав його.

Суд визнав його винуватим у вчиненні цих злочинів та призначив покарання у виді трьох місяців арешту.

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Теги: Волинянин, прапор, наруга, прокуратура
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