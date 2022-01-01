В енергосистемі досі фіксують значний дефіцит, – Укренерго

В енергосистемі досі фіксують значний дефіцит, – Укренерго
На ранок четверга, 22 грудня, зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, до мережі підключено ще один з блоків атомних електростанцій.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Зазначається, що працюють усі види генерації. Триває набір потужності підключеного блоку АЕС. Зберігаються певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж систематичними ракетними та безпілотними атаками.

До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.

Найскладніша ситуація залишається у центральному регіоні та у Києві, а також у прифронтових регіонах на сході та півдні країни.

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В Укренерго пояснюють, що, хоча ремонтні роботи тривають цілодобово, отримані пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні, тож їхнє відновлення вимагає значного часу.

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Теги: Укренерго, дефіцит, електроенергія
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