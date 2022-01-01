В енергосистемі досі фіксують значний дефіцит, – Укренерго





Про це



Зазначається, що працюють усі види генерації. Триває набір потужності підключеного блоку АЕС. Зберігаються певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж систематичними ракетними та безпілотними атаками.



До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.



Найскладніша ситуація залишається у центральному регіоні та у Києві, а також у прифронтових регіонах на сході та півдні країни.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: У «Волиньобленерго» відповіли на звинувачення у порушеннях графіків відключень світла



В Укренерго пояснюють, що, хоча ремонтні роботи тривають цілодобово, отримані пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні, тож їхнє відновлення вимагає значного часу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На ранок четверга, 22 грудня, зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, до мережі підключено ще один з блоків атомних електростанцій.Про це повідомила пресслужба Укренерго.Зазначається, що працюють усі види генерації. Триває набір потужності підключеного блоку АЕС. Зберігаються певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж систематичними ракетними та безпілотними атаками.До всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.Найскладніша ситуація залишається у центральному регіоні та у Києві, а також у прифронтових регіонах на сході та півдні країни.В Укренерго пояснюють, що, хоча ремонтні роботи тривають цілодобово, отримані пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні, тож їхнє відновлення вимагає значного часу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію