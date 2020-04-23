У «Волиньобленерго» відповіли на звинувачення у порушеннях графіків відключень світла
Сьогодні, 09:02
Неточності у роботі, які Держенергенагляд виявив під час перевірки «Волиньобленерго», мають формальний характер та пов‘язані виключно з перехідним періодом застосування графіків погодинних вимкнень.
Про це пише 12 канал.
В умовах воєнного стану та наймасштабніших вимушених обмежень енергетики працюють вперше, тому виявлені неточності в роботі є процесом стабілізації та покращення взаємодії між органами державної влади, оператором системи передачі та операторами системи розподілу.
Виявлені розбіжності в роботі «Волиньобленерго» не стосуються нерівномірного чи несправедливого розподілу електричної енергії, а мають виключно формальний характер та будуть усунуті найближчим часом.
«Волиньобленерго» здійснює відключення 4 год через 4 год, що дозволяє балансувати у межах доведених лімітів та рівномірно розподіляти електричну енергію між споживачами. Також електропостачанням забезпечені усі важливі об‘єкти критичної інфраструктури.
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Про це пише 12 канал.
В умовах воєнного стану та наймасштабніших вимушених обмежень енергетики працюють вперше, тому виявлені неточності в роботі є процесом стабілізації та покращення взаємодії між органами державної влади, оператором системи передачі та операторами системи розподілу.
Виявлені розбіжності в роботі «Волиньобленерго» не стосуються нерівномірного чи несправедливого розподілу електричної енергії, а мають виключно формальний характер та будуть усунуті найближчим часом.
«Волиньобленерго» здійснює відключення 4 год через 4 год, що дозволяє балансувати у межах доведених лімітів та рівномірно розподіляти електричну енергію між споживачами. Також електропостачанням забезпечені усі важливі об‘єкти критичної інфраструктури.
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Коментарі 1
Що серйозно? А схоже на те, що ви захотіли бабла збрити на даній ситуації з підприємств за невимикання світла... Ви ж приватна структура і працюєте для отримання прибутку...
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