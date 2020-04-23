У «Волиньобленерго» відповіли на звинувачення у порушеннях графіків відключень світла





Про це пише



В умовах воєнного стану та наймасштабніших вимушених обмежень енергетики працюють вперше, тому виявлені неточності в роботі є процесом стабілізації та покращення взаємодії між органами державної влади, оператором системи передачі та операторами системи розподілу.



Виявлені розбіжності в роботі «Волиньобленерго» не стосуються нерівномірного чи несправедливого розподілу електричної енергії, а мають виключно формальний характер та будуть усунуті найближчим часом.



«Волиньобленерго» здійснює відключення 4 год через 4 год, що дозволяє балансувати у межах доведених лімітів та рівномірно розподіляти електричну енергію між споживачами. Також електропостачанням забезпечені усі важливі об‘єкти критичної інфраструктури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Неточності у роботі, які Держенергенагляд виявив під час перевірки «Волиньобленерго» , мають формальний характер та пов‘язані виключно з перехідним періодом застосування графіків погодинних вимкнень.Про це пише 12 канал В умовах воєнного стану та наймасштабніших вимушених обмежень енергетики працюють вперше, тому виявлені неточності в роботі є процесом стабілізації та покращення взаємодії між органами державної влади, оператором системи передачі та операторами системи розподілу.Виявлені розбіжності в роботі «Волиньобленерго» не стосуються нерівномірного чи несправедливого розподілу електричної енергії, а мають виключно формальний характер та будуть усунуті найближчим часом.«Волиньобленерго» здійснює відключення 4 год через 4 год, що дозволяє балансувати у межах доведених лімітів та рівномірно розподіляти електричну енергію між споживачами. Також електропостачанням забезпечені усі важливі об‘єкти критичної інфраструктури.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію