Білоруська журналістка розповіла про результати зустрічі Путіна і Лукашенка

Володимир Путін та очільник Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі в Мінську обговорювали перебіг війни проти України та, зокрема, новий наступ на українську територію.



Про це в ефірі телемарафону на Надія Радіна, білоруська журналістка, головна редакторка сайту Хартіяʼ97.



"Ясно, що обговорювався подальший перебіг війни, навчання армії та використання території Білорусі для нападу на Україну. Відкрито це не обговорювалося, але були заяви про створення спільного оборонного простору. Просочується інформація, що обговорювалось питання повторного нападу на територію України", — пояснила вона.



За даними журналістки, також лідери РФ та Білорусі обговорювали можливість застосування ядерної зброї.



"Зʼявилась загроза використання ядерної зброї, адже обговорювали навчання пілотів на Су-25, які вже переобладнані, щоб нести ядерні боєголовки. Можливо, не лише по території України, а й по країнах НАТО", — зазначила Радіна.



Експертка додала, що, на думку військових експертів, підготовка сил для наступу може вестись далеко в глибині території Росії.



"Вони не виключають, що ударне угрупування може готуватись не на території Білорусі. Можливо, це вже відбувається на Далекому Сході, і потім угрупування перекинуть до Білорусі. Ми бачимо, що зараз, можливо, кількість військ в Білорусі не така велике, та воно постійно збільшується. Вже кілька десятків тисяч російських військових, а не 9, як каже російська сторона", — зауважила вона.



Окрім того, Росія накопичує й військову техніку.



"Збільшується кількість техніки. Лукашенко і Путін говорили про поставки ракетних комплексів С-400 та "Іскандерів". Вони вже є в Білорусі. Очевидно йдеться про збільшення кількості", — розповіла журналістка.



На її переконання, Росія в будь-якому разі проводитиме нову спробу наступу.



"Думаю, що напад буде в будь-якому випадку. Керівництво України говорить про кінець січня — початок лютого. Можливо, це буде початок березня", — зазначила Надія Радіна.



19 грудня



Під час зустрічі у вузькому складі Володимир Путін заявив, що перемовини в Мінську були "дуже результативними". Він зазначив, що люди оцінюватимуть вироблені під час переговорів рішення за результатами спільної роботи.



Путін також наголосив, що країни залучені в промислову кооперацію в різних галузях, співпрацюють у галузі сільського господарства, включно із постачанням сільгосппродуктів.



Раніше командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що під час візиту до Білорусі президент РФ Володимир Путін говоритиме з Олександром Лукашенком про ширше залучення збройних сил Білорусі до війни проти України. У Генштабі Збройних сил України не виключають, що керівництво Білорусі готується до участі у війні. Водночас імовірність наступу з території Білорусі залишається низькою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Росіїта очільник Білорусіпід час зустрічі в Мінську обговорювали перебіг війни проти України та, зокрема, новий наступ на українську територію.Про це в ефірі телемарафону на Суспільному розповіла, білоруська журналістка, головна редакторка сайту Хартіяʼ97."Ясно, що обговорювався подальший перебіг війни, навчання армії та використання території Білорусі для нападу на Україну. Відкрито це не обговорювалося, але були заяви про створення спільного оборонного простору. Просочується інформація, що обговорювалось питання повторного нападу на територію України", — пояснила вона.За даними журналістки, також лідери РФ та Білорусі обговорювали можливість застосування ядерної зброї."Зʼявилась загроза використання ядерної зброї, адже обговорювали навчання пілотів на Су-25, які вже переобладнані, щоб нести ядерні боєголовки. Можливо, не лише по території України, а й по країнах НАТО", — зазначила Радіна.Експертка додала, що, на думку військових експертів, підготовка сил для наступу може вестись далеко в глибині території Росії."Вони не виключають, що ударне угрупування може готуватись не на території Білорусі. Можливо, це вже відбувається на Далекому Сході, і потім угрупування перекинуть до Білорусі. Ми бачимо, що зараз, можливо, кількість військ в Білорусі не така велике, та воно постійно збільшується. Вже кілька десятків тисяч російських військових, а не 9, як каже російська сторона", — зауважила вона.Окрім того, Росія накопичує й військову техніку."Збільшується кількість техніки. Лукашенко і Путін говорили про поставки ракетних комплексів С-400 та "Іскандерів". Вони вже є в Білорусі. Очевидно йдеться про збільшення кількості", — розповіла журналістка.На її переконання, Росія в будь-якому разі проводитиме нову спробу наступу."Думаю, що напад буде в будь-якому випадку. Керівництво України говорить про кінець січня — початок лютого. Можливо, це буде початок березня", — зазначила Надія Радіна.19 грудня президент Росії Володимир Путін прибув з одноденним робочим візитом до Білорусі для зустрічі з Олександром Лукашенком.Під час зустрічі у вузькому складі Володимир Путін заявив, що перемовини в Мінську були "дуже результативними". Він зазначив, що люди оцінюватимуть вироблені під час переговорів рішення за результатами спільної роботи.Путін також наголосив, що країни залучені в промислову кооперацію в різних галузях, співпрацюють у галузі сільського господарства, включно із постачанням сільгосппродуктів.Раніше командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенантзаявив, що під час візиту до Білорусі президент РФ Володимир Путін говоритиме з Олександром Лукашенком про ширше залучення збройних сил Білорусі до війни проти України. У Генштабі Збройних сил України не виключають, що керівництво Білорусі готується до участі у війні. Водночас імовірність наступу з території Білорусі залишається низькою.

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