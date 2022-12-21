Адміністрація Байдена доручила розслідувати, як американські запчастини потрапили в іранські безпілотники, – CNN

Джо Байдена створила розширену робочу групу для розслідування того, як американські компоненти потрапляють в іранські безпілотники, які РФ використовує у війні проти України.



Про це повідомляє CNN, пише



Вони розповіли, що розслідування активізувалося протягом останніх тижнів на тлі отриманих американцями розвідувальних даних про те, що Кремль у межах угоди з Іраном готується відкрити власний завод із виробництва дронів у Росії. Тегеран уже почав передавати Москві креслення і компоненти для них.



У робочій групі задіяні міністерства оборони, юстиції, торгівлі і казначейства та Держдеп. Групу контролює Рада національної безпеки. Працівники Конгресу знають про роботу групи і сподіваються, що їм нададуть список американських компаній, деталі яких знайшли в безпілотниках.



Раніше британська дослідницька організація Conflict Armament Research з’ясувала, що 82% їхніх компонентів виготовили компанії, що базуються в США. Зокрема, там були процесори Texas Instruments, а також двигун австрійської фірми Bombardier Recreational Products. Обидві компанії засудили будь-яке використання їхніх технологій у незаконних цілях.



Американські чиновники розповіли CNN, що немає доказів, що будь-яка із західних компаній свідомо експортує свої технології для виробництва безпілотників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Адміністрація президента СШАстворила розширену робочу групу для розслідування того, як американські компоненти потрапляють в іранські безпілотники, які РФ використовує у війні проти України.Про це повідомляє CNN, пише LB.ua Вони розповіли, що розслідування активізувалося протягом останніх тижнів на тлі отриманих американцями розвідувальних даних про те, що Кремль у межах угоди з Іраном готується відкрити власний завод із виробництва дронів у Росії. Тегеран уже почав передавати Москві креслення і компоненти для них.У робочій групі задіяні міністерства оборони, юстиції, торгівлі і казначейства та Держдеп. Групу контролює Рада національної безпеки. Працівники Конгресу знають про роботу групи і сподіваються, що їм нададуть список американських компаній, деталі яких знайшли в безпілотниках.Раніше британська дослідницька організація Conflict Armament Research з’ясувала, що 82% їхніх компонентів виготовили компанії, що базуються в США. Зокрема, там були процесори Texas Instruments, а також двигун австрійської фірми Bombardier Recreational Products. Обидві компанії засудили будь-яке використання їхніх технологій у незаконних цілях.Американські чиновники розповіли CNN, що немає доказів, що будь-яка із західних компаній свідомо експортує свої технології для виробництва безпілотників.

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