Щоб навчити українські війська користуватися системами Patriot, потрібно кілька місяців, – Пентагон





Про це сказав високопоставлений представник Пентагону CNN, передає



«Patriot потребує підготовки, і ми очікуємо, що знадобиться кілька місяців, щоб українські сили отримали необхідну підготовку для його успішного застосування», — сказав чиновник.



За його словами, ці системи ППО нададуть Україні «критично важливий потенціал далекого радіусу дії» для захисту від крилатих та балістичних ракет, а також літаків.



Нагадаємо, 21 грудня Байден розпорядився



Типова батарею Patriot складається з радара, який виявляє та супроводжує цілі; командного пункту та до 8 пускових установок по 4 ракети у кожній.



Ці ЗРК використовують США та їхні союзники. Комплекс застосовують для забезпечення протиповітряної оборони на середніх і великих висотах.



Джерела CNN вказували, що Patriot будуть найефективнішою системою ППО великої дальності, яку надсилали в Україну.

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