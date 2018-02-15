Щоб навчити українські війська користуватися системами Patriot, потрібно кілька місяців, – Пентагон
Сьогодні, 01:00
У Пентагоні вважають, що для того, щоб українські військові навчилися користуватися системами ППО Patriot, знадобиться кілька місяців.
Про це сказав високопоставлений представник Пентагону CNN, передає "Громадське".
«Patriot потребує підготовки, і ми очікуємо, що знадобиться кілька місяців, щоб українські сили отримали необхідну підготовку для його успішного застосування», — сказав чиновник.
За його словами, ці системи ППО нададуть Україні «критично важливий потенціал далекого радіусу дії» для захисту від крилатих та балістичних ракет, а також літаків.
Нагадаємо, 21 грудня Байден розпорядився виділити один мільярд доларів на оборонну допомогу для України. А Держдеп США анонсував допомогу на ще 850 мільйонів доларів, зокрема передання однієї батареї Patriot.
Типова батарею Patriot складається з радара, який виявляє та супроводжує цілі; командного пункту та до 8 пускових установок по 4 ракети у кожній.
Ці ЗРК використовують США та їхні союзники. Комплекс застосовують для забезпечення протиповітряної оборони на середніх і великих висотах.
Джерела CNN вказували, що Patriot будуть найефективнішою системою ППО великої дальності, яку надсилали в Україну.
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Про це сказав високопоставлений представник Пентагону CNN, передає "Громадське".
«Patriot потребує підготовки, і ми очікуємо, що знадобиться кілька місяців, щоб українські сили отримали необхідну підготовку для його успішного застосування», — сказав чиновник.
За його словами, ці системи ППО нададуть Україні «критично важливий потенціал далекого радіусу дії» для захисту від крилатих та балістичних ракет, а також літаків.
Нагадаємо, 21 грудня Байден розпорядився виділити один мільярд доларів на оборонну допомогу для України. А Держдеп США анонсував допомогу на ще 850 мільйонів доларів, зокрема передання однієї батареї Patriot.
Типова батарею Patriot складається з радара, який виявляє та супроводжує цілі; командного пункту та до 8 пускових установок по 4 ракети у кожній.
Ці ЗРК використовують США та їхні союзники. Комплекс застосовують для забезпечення протиповітряної оборони на середніх і великих висотах.
Джерела CNN вказували, що Patriot будуть найефективнішою системою ППО великої дальності, яку надсилали в Україну.
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