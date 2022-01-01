Добрі новини від ВолиньPost за 21 грудня

Наші журналісти щовечора нагадують: позитивні новини є завжди, і їх обов'язково треба читати! Наприклад, сьогодні,, ми писали про таке:З нового року кожен повнолітній громадянин України зможе безкоштовно отримати 5 світлодіодних ламп на заміну старих ламп розжарювання.В такий спосіб кожен громадянин зробить свій внесок у допомогу енергетикам щодо балансування електросистеми України. Про це зазначила Перший віцепрем'єр-міністр - Міністр економіки УкраїниДопомога адресована для бійців 14-ї ОМБр імені Князя Романа Великого. Повнопривідні позашляховики із необхідною комплектацією придбані коштом колективів лісівників Волині.Автомобілі завантажили матеріалами для утеплення приміщень та оборонних споруд, харчовою продукцією, медикаментами, засобами гігієни, окопними свічками, виготовленими вихованцями шкільних лісництв та дітьми із луцьких шкіл.Уродженка села Верхи Камінь-Каширського районучастує італійців випічкою із власної кондитерської.У Сан-Джорджо-а-Кремано, місто поблизу Неаполя, волинянка приїхала ще двадцятилітньою дівчиною. До знайомства зі своїм чоловікомвстигла пройти тернистий шлях від доглядальниці за літніми людьми до няньки за чотирма італійськими дітьми.Молоде подружжя має свою бізнесову справу. Ось уже впродовж двадцяти років Тетяна випікає розкішні кекси панаттоне.Мінус 510 рашистів за добу! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.12 орієнтовно становлять:▪️особового складу - близько 99740 (+510) осіб,▪️танків - 3002 (+7) од,▪️бойових броньованих машин - 5979 (+5) од,▪️артилерійських систем - 1972 (+12) од,▪️РСЗВ - 412 (+2) од,▪️засобів ППО - 212 (+0) од,▪️літаків - 282 (+1) од,▪️гелікоптерів - 267 (+1) од,▪️БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1688 (+8),▪️крилатих ракет - 653 (+0),▪️кораблів/катерів - 16 (+0) од,▪️автомобільної техніки та автоцистерн - 4608 (+9) од,▪️спеціальної техніки - 178 (+1).У новому пакеті військової допомоги на майже 2 млрд доларів США нададуть Україні систему ППО Patriot. Зазначається, що після цього українські військові будуть навчатися нею керувати.Українські захисники записали відео для дитячого волонтерського колективу "Бандерівці" із міста Рожище на Волині. Діти співом назбирали для військових гроші на купівлю антидронової рушниці.Зі слів волонтерки, дітей відео розчулило.У відеозверненні військовослужбовці кажуть: "Від імені бійців, які боронять кордони України хочемо подякувати ансамблю "Бандерівці" міста Рожище за подарунок – прекрасну антидронову рушницю, яка допомагає у боротьбі з московською навалою. Дякуємо, дітки!"Державний секретар США Ентоні Блінкен у середу, 21 грудня, офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який передбачає також передачу системи протиповітряної оборони Patriot.Про це повідомляє "Європейська правда".Як пояснив Блінкен, новий пакет допомоги складатиметься з 1 мільярда доларів фінансування, яке виділяє президентським указом Джо Байден, і ще 850 мільйонів доларів США, які надає Пентагон."Сьогоднішній пакет допомоги вперше містить систему протиповітряної оборони Patriot, яка здатна збивати крилаті ракети, балістичні ракети малої дальності та літаки на значно більшій висоті, ніж раніше надані системи ППО", – оголосив держсекретар.Крім того, за словаи Блінкена, до складу нового пакета допомоги увійшли засоби "завдання високоточних ударів, а також додаткові боєприпаси та критично важливе обладнання, які Україна ефективно використовує для захисту на полі бою"."Таким чином, загальна військова допомога США для України досягне безпрецедентної суми у 21,9 мільярда доларів з початку роботи адміністрації Байдена", – підсумував він.Згодом стало відомо, що увійде в новий пакет допомоги.У межах 1 мільярда доларів, які виділив президент США, окрім ЗРК Patriot будуть надаватися: боєприпаси для HIMARS; 500 високоточних артснарядів 155 мм; 10 мінометів 120 мм і 10 тисяч снарядів до них; по 10 мінометів 60 і 82 мм; 37 авто із захистом від мін Cougar; 120 броньовиків HMMWV; шість броньованих ваговозів; ракети HARM; високоточне авіаційне озброєння; понад 2700 одиниць гранатометів і стрілецької зброї; протипіхотні боєприпаси Claymore; підривні боєприпаси; засоби й приціли нічного бачення; тактичні захищені засоби зв’язку; броню.У межах додаткових 850 мільйонів доларів, які виділяє Пентагон у межах ініціативи Ukraine Security Assistance Initiative, будуть надані: 45 тисяч артснарядів 152 мм; 20 тисяч артснарядів 122 мм; 50 тисяч снарядів 122 мм для систем "Град"; 100 тисяч танкових снарядів 125 мм; термінали супутникового зв’язку SATCOM; а також фінансування для навчання та підтримання в бойовому стані обладнання.