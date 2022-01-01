Українці безкоштовно отримають LED-лампи замість лампочок старого зразка

З нового року кожен повнолітній громадянин України зможе безкоштовно отримати 5 світлодіодних ламп на заміну старих ламп розжарювання.В такий спосіб кожен громадянин зробить свій внесок у допомогу енергетикам щодо балансування електросистеми України. Про це зазначила Перший віцепрем'єр-міністр - Міністр економіки України Юлія Свириденко.«Наразі, щоб знизити навантаження на енергетичну інфраструктуру, нам доводиться впроваджувати різні, в тому числі нетрадиційні, заходи з енергоефективності. Проста заміна старих лампочок на нові LED-лампи може зекономити країні у пікові години до 1,5 гігавата електроенергії. Це дуже суттєва економія. Для порівняння: заміна 50 млн LED-лампочок розвантажить роботу цілого реактору атомної електростанції», - підкреслила Юлія Свириденко.Зокрема, заміну 30 млн лампочок профінансує Європейський Союз. Уряд України працює над тим, щоб усі процедури з боку ЄС були завершені до кінця року і вже у січні програма стартувала.Програма реалізовуватиметься через Укрпошту, а її механізм буде максимально спрощено. Людині, яка вирішить скористатися програмою, потрібно лише попередньо залишити заявку, прийти у відділення Укрпошти та обміняти 5 ламп старого зразка на 5 нових світлодіодних.«Ми зробимо програму достатньо довгою для того, щоб усі громадяни України, які мають бажання замінити лампочки, могли скористатись цією можливістю», - відмітила Юлія Свириденко.