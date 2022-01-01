Україна отримала від Нідерландів 200 мільйонів євро кредиту





Кредит надано на пільгових умовах, на суму кредиту нараховуються відсотки за річною процентною ставкою. Про це повідомляє



"Сьогодні, 20 грудня, Україна отримала від Нідерландів 200 млн євро кредитних коштів через механізм адміністративного рахунку Міжнародного валютного фонду", - йдеться в повідомленні.



Кредит надано на пільгових умовах, зокрема: на суму кредиту нараховуються відсотки за річною процентною ставкою, що дорівнює базовій процентній ставці МВФ (IMF basic rate of charge), зафіксованої на рівні 3,641% річних. Остаточне погашення кредиту здійснюється через 10 років від дня вибірки кредиту (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком на 4,5 року з дня вибірки кредиту).



Кредитні кошти призначені для здійснення фінансування видатків загального фонду державного бюджету.

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