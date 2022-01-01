Волинь – серед лідерів за можливістю прийняти переселенців





Одна із областей, яка може прийняти внутрішньопереміщених осіб - Волинська. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко на брифінгу, пише



Однак низка регіонів уже не може прийняти людей для тривалого проживання, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко на брифінгу, передає Укрінформ.



"Зараз на території 15 областей облаштовано 1 319 000 місць для ВПО. Вільними залишаються 144 000 місць, з яких понад 31 000 – для тривалого перебування", - сказав він.



Водночас за його словами, у семи областях уже відсутні вільні місця для тривалого перебування, це, зокрема Чернівецька, Черкаська, Хмельницька, Тернопільська, Рівненська, Полтавська та Миколаївська області.



У цьому зв'язку Тимошенко радить урахувати, що найбільша кількість вільних місць для довготривалого перебування, станом на зараз, є на території Закарпатської області - 11813 місць, Житомирської - 5672, Одеської - 5 058, Волинської - 4493.



"Керівникам Рівненської, Житомирської, Хмельницької, Волинської, Одеської ОВА поставлена задача щодо створення найближчим часом додаткових місць для довготривалого розміщення наших громадян", - додав заступник керівника ОП.



Як повідомлялося, станом на 8 грудня в Україні статус внутрішньо переміщених осіб отримали 4,88 млн громадян, серед них 3,5 млн, що перемістилися після 24 лютого 2022 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 15 областях для внутрішньо переміщених осіб є 144 тис. вільних місць, у тому числі 31 тис. - для довготривалого перебування.Одна із областей, яка може прийняти внутрішньопереміщених осіб - Волинська. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко на брифінгу, пише Укрінформ Однак низка регіонів уже не може прийняти людей для тривалого проживання, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко на брифінгу, передає Укрінформ."Зараз на території 15 областей облаштовано 1 319 000 місць для ВПО. Вільними залишаються 144 000 місць, з яких понад 31 000 – для тривалого перебування", - сказав він.Водночас за його словами, у семи областях уже відсутні вільні місця для тривалого перебування, це, зокрема Чернівецька, Черкаська, Хмельницька, Тернопільська, Рівненська, Полтавська та Миколаївська області.У цьому зв'язку Тимошенко радить урахувати, що найбільша кількість вільних місць для довготривалого перебування, станом на зараз, є на території Закарпатської області - 11813 місць, Житомирської - 5672, Одеської - 5 058, Волинської - 4493."Керівникам Рівненської, Житомирської, Хмельницької, Волинської, Одеської ОВА поставлена задача щодо створення найближчим часом додаткових місць для довготривалого розміщення наших громадян", - додав заступник керівника ОП.Як повідомлялося, станом на 8 грудня в Україні статус внутрішньо переміщених осіб отримали 4,88 млн громадян, серед них 3,5 млн, що перемістилися після 24 лютого 2022 року.

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