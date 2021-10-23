Волинянка в Італії частує місцевих випічкою із сімейної кондитерської. ФОТО

Волинянка в Італії частує місцевих випічкою із сімейної кондитерської. ФОТО
Уродженка села Верхи Камінь-Каширського району Тетяна Денисюк частує італійців випічкою із власної кондитерської.

У Сан-Джорджо-а-Кремано, місто поблизу Неаполя, волинянка приїхала ще двадцятилітньою дівчиною. До знайомства зі своїм чоловіком Вітторіо Менсілі встигла пройти тернистий шлях від доглядальниці за літніми людьми до няньки за чотирма італійськими дітьми, - пише газета "Полісся".

Її переїзд до Італії не був метою заробітку. До чужого краю молодою Тетяна потрапила на запрошення колеги, яка не могла бачити подружку в такому пригніченому стані. Морально виснажена після смерті найближчих людей — спочатку брата, а потім матері та вітчима за один рік, Тетяна не знаходила місця у селі, де все нагадувало про рідних. Тож пристала на пропозицію однокурсниці поїхати в гості до її знайомих, де залишилася працювати, аби на деякий час відволіктися від гнітючої домашньої реальності.

"Перебуваючи в Італії, мені постійно бракувало своєї батьківщини, складно було через мовний бар’єр, — ділиться спогадами про минуле італійка з українським корінням Тетяна Менсілі. — Натомість мене завжди оточували чудові люди, які намагалися мотивувати, аби я залишилася. Втім вийшло так, що моя запланована короткотривала подорож переросла у життя. Я зустріла там свого судженого та народила з ним четверо дітей".
Волинянка в Італії частує місцевих випічкою із сімейної кондитерської. ФОТО


Молоде подружжя має свою бізнесову справу. Ось уже впродовж двадцяти років Тетяна випікає розкішні кекси панаттоне. Жінка розповідає, що цей смаколик у магазинах Європи продається весь рік, без прив’язки саме до новорічно-різдвяного циклу свят, втім у майстерні солодощів сімейства Менсілі його готують саме на Різдво Христове.
Волинянка в Італії частує місцевих випічкою із сімейної кондитерської. ФОТО

У кондитерській «Pasticceria Mensile» завжди людно. Тут батькам допомагають їхні нащадки — Джорджо, Іван, Аннабель та наймолодша Міріам. Дітей ще змалку привчають працювати у сімейному бізнесі. Родинну справу Менсілі надзвичайно цінують, адже її створив голова сімейства — Вітторіо. Будучи п’ятикласником, завзятий до роботи, але ще зовсім юний італієць почав працювати у місцевій кондитерській, звідки почерпнув ази ведення прибуткового господарства і, зрештою, започаткував власну солодку майстерню, а згодом і магазин. Менсілі переконливо доводять той факт, що будь-який сімейний бізнес є невід’ємною частиною економіки Італії, а їхня кондитерка — маленька її складова.
Волинянка в Італії частує місцевих випічкою із сімейної кондитерської. ФОТО
Волинянка в Італії частує місцевих випічкою із сімейної кондитерської. ФОТО

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Теги: Волинь, Італія, Верхи, Камінь-Каширський, бізнес
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