Курс валют у Луцьку 21 грудня
Сьогодні, 09:03
21 грудня готівковий курс долара становить 40.07, продають його за 40.19.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро продають за – 42.15.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.95, а продають за 9,10.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро продають за – 42.15.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.95, а продають за 9,10.
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