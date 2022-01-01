Курс валют у Луцьку 21 грудня





Про це повідомляє



Євро продають за – 42.15.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.95, а продають за 9,10.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 21 грудня готівковий курс долара становить 40.07, продають його за 40.19.Про це повідомляє Мінфін Євро продають за – 42.15.Щодо польського злотого, то його купують за 8.95, а продають за 9,10.

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