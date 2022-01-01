Курс валют у Луцьку 21 грудня

Курс валют у Луцьку 21 грудня
21 грудня готівковий курс долара становить 40.07, продають його за 40.19.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро продають за – 42.15.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.95, а продають за 9,10.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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