Чому варто зараз додатково займатися математикою*

Чому варто зараз додатково займатися математикою*
Математика – один з найважливіших шкільних предметів. У початкових класах у дітей мають бути сформовані базові математичні навички: вміння рахувати, розв’язувати рівняння, логічні, арифметичні та геометричні задачі. В старших класах вони мають опанувати достатньо знань, аби успішно здати іспити до обраного навчального закладу. Якщо говорити про майбутнє, то цілком зрозумілим є те, що кваліфіковані працівники зі знаннями основ природничо-математичних наук будуть конче потрібні країні завжди.

Ще до війни в українській освіті з’явилися тенденції до легкого, переважно ігрового навчання. «Толерантне» ставлення до дітей фактично приховує дозвіл на списування, ігнорування домашніх завдань та виставлення гарних оцінок за майже нульовий рівень знань. Головне в нашій сучасній «воєнній» школі — психологічний комфорт, харчування та культ легкості та безпроблемності життя. Ми також за психологічний комфорт в усьому, але проти відсутності знань в наших маленьких українців.

Базова математика потрібна всім. Це впевнені розрахунки без калькулятора, елементарна геометрія, вміння вимірювати й оцінювати величини, основи аналізу даних та числової інформації, основи теорії ймовірностей, пропорції, відсотки та основи фінансової грамотності. Але це - фактично примітивна арифметика, а можна йти до системної якісної математичної освіти.

Тому пропонують приєднатися до освітнього проєкту – «математика 360°». Проєкту, який започаткований тут в Луцьку, але не має географічних обмежень, бо реалізується онлайн. Проєкту, який націлений:

• на усунення прогалин в знаннях математики учнів 5-11 класів;

• на математичну підготовку до здачі ДПА та ЗНО;

• поглиблене вивчення математики школярами.

Організовують навчальний процес в оптимальному форматі: мінігрупи, зручний графік, «свій» викладач, з яким комфортно дітям саме з цієї групи. Вчать логічно мислити та зосереджуватися на об’єкті. Створюють легку та приємну атмосферу навчання, доводячи учням, що математика жива та цікава.

Переконайтеся в цьому самі, запишіться на безкоштовний пробний урок, і нехай «математика 360°» стане вашим звичним супутником.
Чому варто зараз додатково займатися математикою*

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Теги: математика 3600, математика
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