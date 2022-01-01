Росія втратила за добу ще 510 вояків, 1 літак та 8 безпілотників





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.12 орієнтовно становлять:



▪️особового складу - близько 99740 (+510) осіб ліквідовано,



▪️танків - 3002 (+7) од,



▪️бойових броньованих машин - 5979 (+5) од,



▪️артилерійських систем - 1972 (+12) од,



▪️РСЗВ - 412 (+2) од,



▪️засоби ППО - 212 (+0) од,



▪️літаків - 282 (+1) од,



▪️гелікоптерів - 267 (+1) од,



▪️БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1688 (+8),



▪️крилаті ракети - 653 (+0),



▪️кораблі /катери - 16 (+0) од,



▪️автомобільної техніки та автоцистерн - 4608 (+9) од,



▪️спеціальна техніка - 178 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила у повномасштабній війні проти України близько 99 740 осіб.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.▪️особового складу - близько 99740 (+510) осіб ліквідовано,▪️танків - 3002 (+7) од,▪️бойових броньованих машин - 5979 (+5) од,▪️артилерійських систем - 1972 (+12) од,▪️РСЗВ - 412 (+2) од,▪️засоби ППО - 212 (+0) од,▪️літаків - 282 (+1) од,▪️гелікоптерів - 267 (+1) од,▪️БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1688 (+8),▪️крилаті ракети - 653 (+0),▪️кораблі /катери - 16 (+0) од,▪️автомобільної техніки та автоцистерн - 4608 (+9) од,▪️спеціальна техніка - 178 (+1).

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