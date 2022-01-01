Росія втратила за добу ще 510 вояків, 1 літак та 8 безпілотників

Росія втратила за добу ще 510 вояків, 1 літак та 8 безпілотників
Росія втратила у повномасштабній війні проти України близько 99 740 осіб.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.12 орієнтовно становлять:

▪️особового складу - близько 99740 (+510) осіб ліквідовано,

▪️танків - 3002 (+7) од,

▪️бойових броньованих машин - 5979 (+5) од,

▪️артилерійських систем - 1972 (+12) од,

▪️РСЗВ - 412 (+2) од,

▪️засоби ППО - 212 (+0) од,

▪️літаків - 282 (+1) од,

▪️гелікоптерів - 267 (+1) од,

▪️БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1688 (+8),

▪️крилаті ракети - 653 (+0),

▪️кораблі /катери - 16 (+0) од,

▪️автомобільної техніки та автоцистерн - 4608 (+9) од,

▪️спеціальна техніка - 178 (+1).

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Теги: Росія, Україна, війна
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