Двох волинян засудили у Білорусі за шпигунство: чоловіки отримали 5 і 6 років в'язниці





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22 лютого 2022 року о 04:00 рейсовим автобусом сполученням «Львів-Брест» з Ковеля до Білорусі виїхав наш екіпаж: два водії – Михайло Столярчук та Ігор Дерко, а також кондуктор Дмитро Гудік. Усі – ковельчани.



Поверталися вони в Україну цього ж дня з Бреста за встановленим графіком.



Коли автобус прибув на білоруський пункт пропуску «Мокрани», то в салон зайшли невідомі люди, вивели водіїв та кондуктора і повезли в невідомому напрямку.



Родичі трьох ковельчан майже місяць шукали їх через різні служби та інстанції, але все марно. Лише згодом через громадян Білорусі дізналися, що водіїв та кондуктора затримали працівники білоруського КДБ й утримують у СІЗО №7 міста Бреста.



Родини найняли адвокатів, але українцям так і не дали можливості вийти на звʼязок одне з одним. Лише після 9-ти місяців з моменту затримання (чи то викрадення?) і перебування водіїв під вартою їхні рідні дізналися, що розслідування вже завершилося.



Суд у місті Брест проходив у закритому режимі і виніс такий вирок: Михайло Столярчук засуджений на 6 років позбавлення волі, Дмитро Гудік – на 5 років. Ігор Дерко був депортований з Білорусі до України.



Як повідомляє білоруський правозахисний центр «Вясна», вирок українцям оголосили 24 листопада 2022 року в Брестському обласному суді за «агентурну діяльність» на користь України. Судив ковельчан Михайла Столярчука та Дмитра Гудіка суддя Андрій Лещенко. Згідно з версією обвинувачення, за завданням Служби безпеки України вони з 2018 року збирали в Білорусі дані про військову техніку та об’єкти.

Ігор Дерко

Адвокати ув’язнених подали прохання до уповноважених органів з тим, щоб українські водії отримали можливість, якщо їх не можна обміняти чи звільнити, відбувати покарання в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Двох ковельчан, яких в лютому затримало КДБ в Білорусі, судили за «шпигунство» Про це пише "Ковельмедіа" 22 лютого 2022 року о 04:00 рейсовим автобусом сполученням «Львів-Брест» з Ковеля до Білорусі виїхав наш екіпаж: два водії –та, а також кондуктор. Усі – ковельчани.Поверталися вони в Україну цього ж дня з Бреста за встановленим графіком.Коли автобус прибув на білоруський пункт пропуску «Мокрани», то в салон зайшли невідомі люди, вивели водіїв та кондуктора і повезли в невідомому напрямку.Родичі трьох ковельчан майже місяць шукали їх через різні служби та інстанції, але все марно. Лише згодом через громадян Білорусі дізналися, що водіїв та кондуктора затримали працівники білоруського КДБ й утримують у СІЗО №7 міста Бреста.Родини найняли адвокатів, але українцям так і не дали можливості вийти на звʼязок одне з одним. Лише після 9-ти місяців з моменту затримання (чи то викрадення?) і перебування водіїв під вартою їхні рідні дізналися, що розслідування вже завершилося.Суд у місті Брест проходив у закритому режимі і виніс такий вирок: Михайло Столярчук засуджений на 6 років позбавлення волі, Дмитро Гудік – на 5 років. Ігор Дерко був депортований з Білорусі до України.Як повідомляє білоруський правозахисний центр «Вясна», вирок українцям оголосили 24 листопада 2022 року в Брестському обласному суді за «агентурну діяльність» на користь України. Судив ковельчан Михайла Столярчука та Дмитра Гудіка суддя. Згідно з версією обвинувачення, за завданням Служби безпеки України вони з 2018 року збирали в Білорусі дані про військову техніку та об’єкти.Адвокати ув’язнених подали прохання до уповноважених органів з тим, щоб українські водії отримали можливість, якщо їх не можна обміняти чи звільнити, відбувати покарання в Україні.

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