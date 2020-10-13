Двох волинян засудили у Білорусі за шпигунство: чоловіки отримали 5 і 6 років в'язниці

Двох волинян засудили у Білорусі за шпигунство: чоловіки отримали 5 і 6 років в'язниці
Двох ковельчан, яких в лютому затримало КДБ в Білорусі, судили за «шпигунство».

Про це пише "Ковельмедіа".

22 лютого 2022 року о 04:00 рейсовим автобусом сполученням «Львів-Брест» з Ковеля до Білорусі виїхав наш екіпаж: два водії – Михайло Столярчук та Ігор Дерко, а також кондуктор Дмитро Гудік. Усі – ковельчани.

Поверталися вони в Україну цього ж дня з Бреста за встановленим графіком.

Коли автобус прибув на білоруський пункт пропуску «Мокрани», то в салон зайшли невідомі люди, вивели водіїв та кондуктора і повезли в невідомому напрямку.

Родичі трьох ковельчан майже місяць шукали їх через різні служби та інстанції, але все марно. Лише згодом через громадян Білорусі дізналися, що водіїв та кондуктора затримали працівники білоруського КДБ й утримують у СІЗО №7 міста Бреста.

Родини найняли адвокатів, але українцям так і не дали можливості вийти на звʼязок одне з одним. Лише після 9-ти місяців з моменту затримання (чи то викрадення?) і перебування водіїв під вартою їхні рідні дізналися, що розслідування вже завершилося.

Суд у місті Брест проходив у закритому режимі і виніс такий вирок: Михайло Столярчук засуджений на 6 років позбавлення волі, Дмитро Гудік – на 5 років. Ігор Дерко був депортований з Білорусі до України.

Як повідомляє білоруський правозахисний центр «Вясна», вирок українцям оголосили 24 листопада 2022 року в Брестському обласному суді за «агентурну діяльність» на користь України. Судив ковельчан Михайла Столярчука та Дмитра Гудіка суддя Андрій Лещенко. Згідно з версією обвинувачення, за завданням Служби безпеки України вони з 2018 року збирали в Білорусі дані про військову техніку та об’єкти.
Ігор Дерко
Ігор Дерко

Адвокати ув’язнених подали прохання до уповноважених органів з тим, щоб українські водії отримали можливість, якщо їх не можна обміняти чи звільнити, відбувати покарання в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волиняни, Білорусь, суд, шпигунство
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Білий дім підтвердив надання Україні системи ППО Patriot
Сьогодні, 10:15
На Волині 59-річний чоловік вдарив свого брата ножем
Сьогодні, 10:04
Двох волинян засудили у Білорусі за шпигунство: чоловіки отримали 5 і 6 років в'язниці
Сьогодні, 09:55
Зимові канікули у школах Волині та Луцька: коли стартують і скільки триватимуть
Сьогодні, 09:40
Росія втратила за добу ще 510 вояків, 1 літак та 8 безпілотників
Сьогодні, 09:20
Схожі новини
Білоруська спецслужба найняла волинянина для шпигунства за українськими прикордонниками Білоруська спецслужба найняла волинянина для шпигунства за українськими прикордонниками
13 жовтень, 2020, 13:02
На Волині затримали чоловіка, який виправдовував збройну агресію Росії, живучи в Білорусі На Волині затримали чоловіка, який виправдовував збройну агресію Росії, живучи в Білорусі
18 листопад, 12:45
Білоруса, який рік проживав у Луцьку, можуть видворити з країни Білоруса, який рік проживав у Луцьку, можуть видворити з країни
31 жовтень, 14:00
Передавав інформацію про розгортання військ на Волині: у Луцьку судили громадянина Білорусі Передавав інформацію про розгортання військ на Волині: у Луцьку судили громадянина Білорусі
18 серпень, 16:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Військові надіслали відео дітям-волонтерам з Волині з подякою за рушницю. ВІДЕО
Сьогодні, 11:14
 0
У місті на Волині у пожежі загинула людина
Сьогодні, 11:05
 0
Сьогодні, 21 грудня, у Луцьку прощатимуться із загиблим льотчиком Владиславом Левчуком
Сьогодні, 10:45
 0
Сьогодні на Волинь прибуває Гуманітарна місія «НА ЩИТІ»
Сьогодні, 10:37
 0
У Лукашенка залишається все менше поля для маневру: ISW про тиск РФ на Білорусь
Сьогодні, 10:30
 0
Медіа
відео
1/8