На Волині 59-річний чоловік вдарив свого брата ножем
Сьогодні, 10:04
На Ківерцівщині волинянин ледь не вкоротив віку братові.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився учора, 20 грудня, у селі Муравище. Під час розпиття алкогольних напоїв між братами, 62 та 59 років, виникла сварка. У результаті – молодший вдарив старшого брата ножем.
Постраждалого госпіталізували у відділення хірургії Ківерцівської центральної районного лікарні.
Санкція ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України передбачає, зокрема, до одного року виправних робіт. Слідство триває.
За фактом нанесення тілесних ушкоджень поліція відомості внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Інцидент трапився учора, 20 грудня, у селі Муравище. Під час розпиття алкогольних напоїв між братами, 62 та 59 років, виникла сварка. У результаті – молодший вдарив старшого брата ножем.
Постраждалого госпіталізували у відділення хірургії Ківерцівської центральної районного лікарні.
Санкція ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України передбачає, зокрема, до одного року виправних робіт. Слідство триває.
За фактом нанесення тілесних ушкоджень поліція відомості внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.
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