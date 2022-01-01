На Волині 59-річний чоловік вдарив свого брата ножем





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Інцидент трапився учора, 20 грудня, у селі Муравище. Під час розпиття алкогольних напоїв між братами, 62 та 59 років, виникла сварка. У результаті – молодший вдарив старшого брата ножем.



Постраждалого госпіталізували у відділення хірургії Ківерцівської центральної районного лікарні.



Санкція ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України передбачає, зокрема, до одного року виправних робіт. Слідство триває.



За фактом нанесення тілесних ушкоджень поліція відомості внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Ківерцівщині волинянин ледь не вкоротив віку братові.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Інцидент трапився учора, 20 грудня, у селі Муравище. Під час розпиття алкогольних напоїв між братами, 62 та 59 років, виникла сварка. У результаті – молодший вдарив старшого брата ножем.Постраждалого госпіталізували у відділення хірургії Ківерцівської центральної районного лікарні.Санкція ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України передбачає, зокрема, до одного року виправних робіт. Слідство триває.За фактом нанесення тілесних ушкоджень поліція відомості внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.

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