У Лукашенка залишається все менше поля для маневру: ISW про тиск РФ на Білорусь

Олександра Лукашенка, щоб уникнути поступок Кремлю.



Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), пише



“Довга гра президента Росії Володимира Путіна щодо відновлення сюзеренітету над Білоруссю прогресує незалежно від зусиль Путіна залучити Білорусь більш активно до його вторгнення в Україну”, — йдеться в аналітичному звіті.



Лукашенко підтвердив, що Росія “подарувала” Білорусі невизначену кількість систем ППО С-400 під час зустрічі з Путіним у Мінську 19 грудня, відзначили аналітики. Це підтвердило прогноз ISW, що системи С-400 російського виробництва почнуть працювати в Білорусі.



Раніше Лукашенко відмовився від систем С-400, які діяли в Білорусі в 2020 році. Нині Лукашенко, ймовірно, відкладає виконання більших вимог Путіна, таких як зобов’язання білоруських сил приєднатися до вторгнення в Україну, роблячи менші поступки, від яких він роками стримувався, йдеться в аналітичному звіті.



Ймовірно, російські військові будуть керувати білоруськими комплексами С-400, зазначили аналітики. Російський персонал може керувати системами С-400 з так званого спільного російсько-білоруського навчального центру ВПС і ППО в Гродно у Білорусі, створеного навесні 2021 року.



Також в ISW попередили, що продовжують спостерігати ознаки, що відповідають курсу на поновленого російського вторгнення на північ України з Білорусі.



“Українські військові продовжують попереджати про зростання російської загрози з Білорусі. Командувач Об’єднаних сил України Сергій Наєв 20 грудня заявив, що російські елементи в Білорусі мають “наразі достатній” військовий потенціал, щоб створити невизначену загрозу Україні, і що ці елементи можуть проводити невизначені “тактичні дії”, — йдеться в аналітичному звіті.



Незалежні білоруські джерела продовжують повідомляти про зростання російських механізованих сил у Білорусі. Повідомляється, що близько 30 російських танків Т-80 було перекинуто в Білорусь приблизно 20 грудня.



“Ці показники підтверджують прогноз, але наразі такий напрямок дій залишається малоймовірним. Російське вторгнення на північ України з Білорусі малоймовірно”, — йдеться у звіті аналітиків.



Інші ключові висновки ISW щодо війни РФ в Україні



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▪️ Фінансист ПВК “Вагнера” Євгеній Пригожин підірвав спроби Путіна зобразити себе лідером військового часу в російському інформаційному просторі, можливо, ненавмисно.



▪️ Зусилля Кремля поліпшити репутацію російського Міноборони, можливо, спонукали Пригожина активізувати зусилля з легалізації групи “Вагнера” в Росії.



▪️ Кремль, ймовірно, продовжить зусилля, щоб показати президента Росії Володимира Путіна та Міністерство оборони Росії ефективними лідерами, коли Путін проведе розширене щорічне засідання колегії Міноборони Росії 21 грудня.



▪️ Російські війська вели обмежені контратаки на лінії Сватове — Кремінна.



▪️ Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки.



▪️ Російські війська розширюють оборонні укріплення на лівому (східному) березі Дніпра в Херсонській області.



▪️ Офіцер Кремля ухилився від допиту щодо заяви офіцера московської обласної армії від 17 грудня про те, що російська влада продовжить термін служби солдатам строкової служби.



▪️ Президент Росії Володимир Путін зажадав від російських спецслужб посилити протидію проукраїнським партизанам.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Посилення російського тиску на Білорусь зменшує поле для маневру, щоб уникнути поступок Кремлю.Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), пише Суспільне “Довга гра президента Росіїщодо відновлення сюзеренітету над Білоруссю прогресує незалежно від зусиль Путіна залучити Білорусь більш активно до його вторгнення в Україну”, — йдеться в аналітичному звіті.Лукашенко підтвердив, що Росія “подарувала” Білорусі невизначену кількість систем ППО С-400 під час зустрічі з Путіним у Мінську 19 грудня, відзначили аналітики. Це підтвердило прогноз ISW, що системи С-400 російського виробництва почнуть працювати в Білорусі.Раніше Лукашенко відмовився від систем С-400, які діяли в Білорусі в 2020 році. Нині Лукашенко, ймовірно, відкладає виконання більших вимог Путіна, таких як зобов’язання білоруських сил приєднатися до вторгнення в Україну, роблячи менші поступки, від яких він роками стримувався, йдеться в аналітичному звіті.Ймовірно, російські військові будуть керувати білоруськими комплексами С-400, зазначили аналітики. Російський персонал може керувати системами С-400 з так званого спільного російсько-білоруського навчального центру ВПС і ППО в Гродно у Білорусі, створеного навесні 2021 року.Також в ISW попередили, що продовжують спостерігати ознаки, що відповідають курсу на поновленого російського вторгнення на північ України з Білорусі.“Українські військові продовжують попереджати про зростання російської загрози з Білорусі. Командувач Об’єднаних сил України Сергій Наєв 20 грудня заявив, що російські елементи в Білорусі мають “наразі достатній” військовий потенціал, щоб створити невизначену загрозу Україні, і що ці елементи можуть проводити невизначені “тактичні дії”, — йдеться в аналітичному звіті.Незалежні білоруські джерела продовжують повідомляти про зростання російських механізованих сил у Білорусі. Повідомляється, що близько 30 російських танків Т-80 було перекинуто в Білорусь приблизно 20 грудня.“Ці показники підтверджують прогноз, але наразі такий напрямок дій залишається малоймовірним. Російське вторгнення на північ України з Білорусі малоймовірно”, — йдеться у звіті аналітиків.▪️ Візит президента України Володимира Зеленського до Бахмута підриває інформаційну операцію Кремля, спрямовану на представлення президента Росії Володимира Путіна як учасника війни.▪️ Фінансист ПВК “Вагнера” Євгеній Пригожин підірвав спроби Путіна зобразити себе лідером військового часу в російському інформаційному просторі, можливо, ненавмисно.▪️ Зусилля Кремля поліпшити репутацію російського Міноборони, можливо, спонукали Пригожина активізувати зусилля з легалізації групи “Вагнера” в Росії.▪️ Кремль, ймовірно, продовжить зусилля, щоб показати президента Росії Володимира Путіна та Міністерство оборони Росії ефективними лідерами, коли Путін проведе розширене щорічне засідання колегії Міноборони Росії 21 грудня.▪️ Російські війська вели обмежені контратаки на лінії Сватове — Кремінна.▪️ Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки.▪️ Російські війська розширюють оборонні укріплення на лівому (східному) березі Дніпра в Херсонській області.▪️ Офіцер Кремля ухилився від допиту щодо заяви офіцера московської обласної армії від 17 грудня про те, що російська влада продовжить термін служби солдатам строкової служби.▪️ Президент Росії Володимир Путін зажадав від російських спецслужб посилити протидію проукраїнським партизанам.

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