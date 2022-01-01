Зеленський побував у Бахмуті, де тривають найзапекліші бої
Сьогодні, 14:30
Сьогодні, 20 грудня, Президент України Володимир Зеленський побував у Бахмуті, де тривають найзапекліші бої.
Про це повідомили журналістам УНІАНу у прес-службі Офісу президента.
У Бахмуті Зеленський зустрівся та поспілкувався з військовими.
Президент також вручив нагороди захисникам.
Вже кілька місяців російські окупанти намагаються прорвати лінію оборони на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Після втечі з правобережжя Херсонщини Росія перекинула на цю ділянку фронту свої пошарпані підрозділи. Сили окупантів посилено "частково мобілізованими" з Росії, а також "добровольцями" у складі ПВК "Вагнер".
За словами Зеленського, Бахмут залишається найгарячішою точкою.
Під Бахмут, як зауважують самі військові, росіяни стягують усе, що є боєздатним. Однак у противника немає ні стратегічних, ні тактичних успіхів на цій ділянці фронту.
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Про це повідомили журналістам УНІАНу у прес-службі Офісу президента.
У Бахмуті Зеленський зустрівся та поспілкувався з військовими.
Президент також вручив нагороди захисникам.
Вже кілька місяців російські окупанти намагаються прорвати лінію оборони на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Після втечі з правобережжя Херсонщини Росія перекинула на цю ділянку фронту свої пошарпані підрозділи. Сили окупантів посилено "частково мобілізованими" з Росії, а також "добровольцями" у складі ПВК "Вагнер".
За словами Зеленського, Бахмут залишається найгарячішою точкою.
Під Бахмут, як зауважують самі військові, росіяни стягують усе, що є боєздатним. Однак у противника немає ні стратегічних, ні тактичних успіхів на цій ділянці фронту.
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