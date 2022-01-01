Зеленський побував у Бахмуті, де тривають найзапекліші бої

Володимир Зеленський побував у Бахмуті, де тривають найзапекліші бої.



Про це



У Бахмуті Зеленський зустрівся та поспілкувався з військовими.



Президент також вручив нагороди захисникам.



Вже кілька місяців російські окупанти намагаються прорвати лінію оборони на Бахмутському та Авдіївському напрямках.



Після втечі з правобережжя Херсонщини Росія перекинула на цю ділянку фронту свої пошарпані підрозділи. Сили окупантів посилено "частково мобілізованими" з Росії, а також "добровольцями" у складі ПВК "Вагнер".



За словами Зеленського, Бахмут залишається найгарячішою точкою.

Під Бахмут, як зауважують самі військові, росіяни стягують усе, що є боєздатним. Однак у противника немає ні стратегічних, ні тактичних успіхів на цій ділянці фронту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 20 грудня, Президент Українипобував у Бахмуті, де тривають найзапекліші бої.Про це повідомили журналістам УНІАНу у прес-службі Офісу президента.У Бахмуті Зеленський зустрівся та поспілкувався з військовими.Президент також вручив нагороди захисникам.Вже кілька місяців російські окупанти намагаються прорвати лінію оборони на Бахмутському та Авдіївському напрямках.Після втечі з правобережжя Херсонщини Росія перекинула на цю ділянку фронту свої пошарпані підрозділи. Сили окупантів посилено "частково мобілізованими" з Росії, а також "добровольцями" у складі ПВК "Вагнер".За словами Зеленського, Бахмут залишається найгарячішою точкою.Під Бахмут, як зауважують самі військові, росіяни стягують усе, що є боєздатним. Однак у противника немає ні стратегічних, ні тактичних успіхів на цій ділянці фронту.

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