Ігор Поліщук зустрівся з Героєм України Вадимом Ворошиловим, який служив у Луцьку

Ігор Поліщук зустрівся з Вадимом Ворошиловим. Це — один з найкращих українських пілотів-винищувачів з позивним KARAYA, який служив у Луцьку.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Військовий льотчик розповів, що до Луцька разом з дружиною приїхав у 2018 році. Відтоді, як до нашого міста перебазувалась 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації.



Ігор Поліщук від себе особисто, від усіх лучан та українців подякував льотчику за його героїзм у небі над Вінниччиною 12 жовтня. Тоді Вадим під час бойового завдання знищив п’ять ворожих дронів, а пошкоджений літак вивів за межі населеного пункту. За цей вчинок Указом Президента України майору Вадиму Ворошилову присвоєно звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.



“Будучи в такому молодому віці, мати мужність та такий професійний досвід, і поступати так, як Ви, - це не багатьом дано. Щиро дякую Вам та бажаю й надалі хорошої служби”, - зазначив міський голова.



У свою чергу, Вадим Ворошилов подякував Ігорю Поліщуку за всебічну допомогу військовій частині, де він служить, та запевнив, що попереду лише перемога України.



З нагоди зустрічі Ігор Поліщук вручив









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні Луцький міський головазустрівся з. Це — один з найкращих українських пілотів-винищувачів з позивним KARAYA, який служив у Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Військовий льотчик розповів, що до Луцька разом з дружиною приїхав у 2018 році. Відтоді, як до нашого міста перебазувалась 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації.Ігор Поліщук від себе особисто, від усіх лучан та українців подякував льотчику за його героїзм у небі над Вінниччиною 12 жовтня. Тоді Вадим під час бойового завдання знищив п’ять ворожих дронів, а пошкоджений літак вивів за межі населеного пункту. За цей вчинок Указом Президента України майору Вадиму Ворошилову присвоєно звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.“Будучи в такому молодому віці, мати мужність та такий професійний досвід, і поступати так, як Ви, - це не багатьом дано. Щиро дякую Вам та бажаю й надалі хорошої служби”, - зазначив міський голова.У свою чергу, Вадим Ворошилов подякував Ігорю Поліщуку за всебічну допомогу військовій частині, де він служить, та запевнив, що попереду лише перемога України.З нагоди зустрічі Ігор Поліщук вручив Герою України Вадиму Ворошилову подяку міського голови та сувеніри із символікою нашого міста.

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