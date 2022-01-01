Ігор Поліщук зустрівся з Героєм України Вадимом Ворошиловим, який служив у Луцьку

Ігор Поліщук зустрівся з Героєм України Вадимом Ворошиловим, який служив у Луцьку
Сьогодні Луцький міський голова Ігор Поліщук зустрівся з Вадимом Ворошиловим. Це — один з найкращих українських пілотів-винищувачів з позивним KARAYA, який служив у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Військовий льотчик розповів, що до Луцька разом з дружиною приїхав у 2018 році. Відтоді, як до нашого міста перебазувалась 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації.

Ігор Поліщук від себе особисто, від усіх лучан та українців подякував льотчику за його героїзм у небі над Вінниччиною 12 жовтня. Тоді Вадим під час бойового завдання знищив п’ять ворожих дронів, а пошкоджений літак вивів за межі населеного пункту. За цей вчинок Указом Президента України майору Вадиму Ворошилову присвоєно звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Ігор Поліщук зустрівся з Героєм України Вадимом Ворошиловим, який служив у Луцьку

“Будучи в такому молодому віці, мати мужність та такий професійний досвід, і поступати так, як Ви, - це не багатьом дано. Щиро дякую Вам та бажаю й надалі хорошої служби”, - зазначив міський голова.
Ігор Поліщук зустрівся з Героєм України Вадимом Ворошиловим, який служив у Луцьку

У свою чергу, Вадим Ворошилов подякував Ігорю Поліщуку за всебічну допомогу військовій частині, де він служить, та запевнив, що попереду лише перемога України.

З нагоди зустрічі Ігор Поліщук вручив Герою України Вадиму Ворошилову подяку міського голови та сувеніри із символікою нашого міста.
Ігор Поліщук зустрівся з Героєм України Вадимом Ворошиловим, який служив у Луцьку




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Теги: Волинь, Луцьк, Ворошилов
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