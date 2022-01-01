У місті на Волині водій збив жінку. ФОТО





Про це повідомляє Нововолинськ інфо.



Близько 07:00 год на перехресті доріг проспекту Дружби та вулиці Нововолинської водій автомобіля Мерседес Бенз не впорався з керуванням та здійснив наїзд на пішохода.



За наявною інформацією потерпіла отримала перелом.



Медики доставили жінку в КНП НЦМЛ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні у Нововолинську трапилася ДТП з потерпілою.Про це повідомляє Нововолинськ інфо.Близько 07:00 год на перехресті доріг проспекту Дружби та вулиці Нововолинської водій автомобіля Мерседес Бенз не впорався з керуванням та здійснив наїзд на пішохода.За наявною інформацією потерпіла отримала перелом.Медики доставили жінку в КНП НЦМЛ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію