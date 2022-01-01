У місті на Волині водій збив жінку. ФОТО
Сьогодні, 15:15
Сьогодні у Нововолинську трапилася ДТП з потерпілою.
Про це повідомляє Нововолинськ інфо.
Близько 07:00 год на перехресті доріг проспекту Дружби та вулиці Нововолинської водій автомобіля Мерседес Бенз не впорався з керуванням та здійснив наїзд на пішохода.
За наявною інформацією потерпіла отримала перелом.
Медики доставили жінку в КНП НЦМЛ.
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Про це повідомляє Нововолинськ інфо.
Близько 07:00 год на перехресті доріг проспекту Дружби та вулиці Нововолинської водій автомобіля Мерседес Бенз не впорався з керуванням та здійснив наїзд на пішохода.
За наявною інформацією потерпіла отримала перелом.
Медики доставили жінку в КНП НЦМЛ.
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