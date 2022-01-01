У місті на Волині водій збив жінку. ФОТО

У місті на Волині водій збив жінку. ФОТО
Сьогодні у Нововолинську трапилася ДТП з потерпілою.

Про це повідомляє Нововолинськ інфо.

Близько 07:00 год на перехресті доріг проспекту Дружби та вулиці Нововолинської водій автомобіля Мерседес Бенз не впорався з керуванням та здійснив наїзд на пішохода.

За наявною інформацією потерпіла отримала перелом.

Медики доставили жінку в КНП НЦМЛ.
У місті на Волині водій збив жінку. ФОТО
У місті на Волині водій збив жінку. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: потерпіла, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині водій збив жінку. ФОТО
Сьогодні, 15:15
Ігор Поліщук зустрівся з Героєм України Вадимом Ворошиловим, який служив у Луцьку
Сьогодні, 15:00
Зеленський побував у Бахмуті, де тривають найзапекліші бої
Сьогодні, 14:30
США звинуватили ООН у небажанні розслідувати використання іранських дронів в Україні через погрози Росії
Сьогодні, 14:19
В Україну повернули 16-річного хлопця, якого окупанти вивезли до Росії
Сьогодні, 14:00
Схожі новини
37-річна волинянка, яка торгувала наркотиками у Нововолинську, відсидить за ґратами понад 4 роки 37-річна волинянка, яка торгувала наркотиками у Нововолинську, відсидить за ґратами понад 4 роки
15 грудень, 15:45
Війна із Росією забрала життя волинянина Віталія Саковця Війна із Росією забрала життя волинянина Віталія Саковця
15 грудень, 12:04
У Нововолинську затримали 44-річного серійного злодія У Нововолинську затримали 44-річного серійного злодія
15 грудень, 11:48
На Харківщині помер військовий з Волині На Харківщині помер військовий з Волині
14 грудень, 20:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині водій збив жінку. ФОТО
Сьогодні, 15:15
 0
Ігор Поліщук зустрівся з Героєм України Вадимом Ворошиловим, який служив у Луцьку
Сьогодні, 15:00
 0
Зеленський побував у Бахмуті, де тривають найзапекліші бої
Сьогодні, 14:30
 0
США звинуватили ООН у небажанні розслідувати використання іранських дронів в Україні через погрози Росії
Сьогодні, 14:19
 0
В Україну повернули 16-річного хлопця, якого окупанти вивезли до Росії
Сьогодні, 14:00
 0
Медіа
відео
1/8