На Волині вантажівка через ожеледицю не могла зрушити з місця
Сьогодні, 15:40
ПВолинські патрульні допомогли водієві вантажівки, який не міг зрушити з місця на слизькій дорозі.
Про це розповіли у пресслужбі правоохоронців.
Прикра історія трапилася вчора неподалік від Луцька. Водій вантажівки став заручником негоди. Через ожеледицю на проїжджій частині його автомобіль не міг рухатися та перекривав шлях іншим авто.
Поліцейські разом з іншими небайдужими громадянами допомогли чоловіку вирішити ситуацію. Спільними зусиллями їм все таки вдалося відбуксувати вантажівку.
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Про це розповіли у пресслужбі правоохоронців.
Прикра історія трапилася вчора неподалік від Луцька. Водій вантажівки став заручником негоди. Через ожеледицю на проїжджій частині його автомобіль не міг рухатися та перекривав шлях іншим авто.
Поліцейські разом з іншими небайдужими громадянами допомогли чоловіку вирішити ситуацію. Спільними зусиллями їм все таки вдалося відбуксувати вантажівку.
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