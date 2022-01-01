На Волині вантажівка через ожеледицю не могла зрушити з місця

ПВолинські патрульні допомогли водієві вантажівки, який не міг зрушити з місця на слизькій дорозі.Про це розповіли у пресслужбі правоохоронців.Прикра історія трапилася вчора неподалік від Луцька. Водій вантажівки став заручником негоди. Через ожеледицю на проїжджій частині його автомобіль не міг рухатися та перекривав шлях іншим авто.Поліцейські разом з іншими небайдужими громадянами допомогли чоловіку вирішити ситуацію. Спільними зусиллями їм все таки вдалося відбуксувати вантажівку.