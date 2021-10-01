У Луцьку встановили нові ятки для вуличної торгівлі. АДРЕСИ
Сьогодні, 16:46
У Луцьку ще на трьох мікрорайонах встановлили ятки для вуличної торгівлі.
Про це повідомляє мер Луцька Ігор Поліщук.
Так, лучани та мешканці сіл можуть привезти і продавати вирощену на своїх земельних ділянках продукцію на проспекті Соборності (біля будинку № 37), на проспекті Відродження (поруч з “Експрес ТАМ ТАМ”) та на вулиці Ковельській (неподалік супермаркету АТБ). Раніше ятки було встановлено поруч з перехрестям вул. Львівської та вул. Даньшина та на пр. Соборності поруч з ТЦ "Гостинець".
Загалом уже встановили 18 яток для вуличної торгівлі у різних мікрорайонах.
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Про це повідомляє мер Луцька Ігор Поліщук.
Так, лучани та мешканці сіл можуть привезти і продавати вирощену на своїх земельних ділянках продукцію на проспекті Соборності (біля будинку № 37), на проспекті Відродження (поруч з “Експрес ТАМ ТАМ”) та на вулиці Ковельській (неподалік супермаркету АТБ). Раніше ятки було встановлено поруч з перехрестям вул. Львівської та вул. Даньшина та на пр. Соборності поруч з ТЦ "Гостинець".
Загалом уже встановили 18 яток для вуличної торгівлі у різних мікрорайонах.
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