Чому США не надають Україні зброю за ленд-лізом: пояснює МЗС





Про це у коментарі Олег Ніколенко.



"Для початку давайте пригадаємо суть цього механізму. Він полягає в можливості передачі американською стороною наявних у неї оборонних виробів Україні в оренду чи надання на умовах лізингу", — зазначив він.



Ніколенко пояснив, що перевагою цього інструменту є швидкість ухвалення адміністрацією США рішень за спрощеною процедурою без зайвої бюрократії та необхідності голосувань щодо кожного пакету допомоги Україні в Конгресі США. Водночас такий механізм має й недоліки — обсяги постачань американської зброї в рамках ленд-лізу напряму залежать від фінансових можливостей України.



"Наші американські партнери усвідомлюють, що українці сьогодні платять найвищу ціну, боронячи не лише свою свободу, але й безпеку всієї Європи. Недостатність допомоги Україні чи її неефективність матиме фатальні наслідки для всього вільного демократичного світу", — наголосив посадовець.



Відтак на цьому етапі війни США віддають перевагу постачанню Україні матеріально-технічної допомоги, озброєнь і боєприпасів до них за рахунок коштів свого власного федерального бюджету, зауважив офіційний представник МЗС.



"Так, у рамках відповідного закону США про додаткові асигнування на підтримку України, наразі ми отримуємо безпекову та оборонну допомогу за трьома програмами: Ініціатива сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), зовнішнє військове фінансування (Foreign Military Financing, FMF) та поповнення запасів зброї США (Replenishment of U.S. weapons stocks)", — пояснив Олег Ніколенко.



Він додав, що взаємодія за цими програмами відбувається на безоплатній основі та, на відміну від програми ленд-лізу, не передбачає відшкодування з боку України вартості наданих озброєння, військової техніки та боєприпасів. Посадовець також нагадав, що, окрім двостороннього виміру допомоги з боку США, американська сторона була ініціатором створення Контактної групи з оборони України, в роботі якої нині беруть участь 50 країн.



"Завдяки спільним дипломатичним зусиллям та лідируючій ролі США вдалося мобілізувати надання Україні з боку членів НАТО та інших партнерів зброї вартістю 40 мільярдів доларів. Із цієї суми власне США виділили на цілі оборонної допомоги Україні з 24 лютого понад 19,3 мільярда доларів", — зазначив Ніколенко.



За його словами, нині МЗС України на чолі із міністром Дмитром Кулебою, в співпраці з іншими причетними державними органами, зосереджені, насамперед, на залученні з боку провідних союзників і партнерів України додаткових ресурсів для створення "повітряного щита" в українському небі, насамперед протиракетних та протиповітряних систем.



Що відомо про військову допомогу США Україні



Сполучені Штати Америки з перших днів війни підтримують Україну та надають їй зброю та техніку на мільярди доларів, яка допомагає у боротьбі з окупантами. Зокрема сучасні артилерійські ракетні системи HIMARS, гелікоптери Мі-17, позашляховики для прикордонників, гаубиці та різноманітні боєприпаси.



9 травня президент США Джозеф Байден підписав ленд-ліз для України — законодавчий акт, який спрощує процес передачі зброї безоплатно, в оренду або з відшкодуванням після завершення війни. За цією процедурою рішення про надання озброєння вирішуватиметься впродовж 72 години.



Водночас Байден заявив, що США не постачатимуть Україні ракетні комплекси, які дозволятимуть уражати цілі, розташовані на території Росії. Втім, ЗМІ ширили інформацію, що Україна зможе отримати РСЗВ, але не великої дальності.



Сенат США у четвер, 15 грудня, схвалив закон про витрати на оборону на 858 мільярдів доларів на 2023 рік, до якого увійшли 800 мільйонів доларів допомоги Україні. Про це інформує Reuters. Раніше цей документ отримав схвалення Палати представників. Тепер його направили на підпис президенту США Джо Байдену.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сполучені Штати поки що не передають Україні зброю за механізмом ленд-лізу, оскільки в цьому випадку обсяги постачань напряму залежать від фінансових можливостей України.Про це у коментарі Суспільному повідомив речник Міністерства закордонних справ"Для початку давайте пригадаємо суть цього механізму. Він полягає в можливості передачі американською стороною наявних у неї оборонних виробів Україні в оренду чи надання на умовах лізингу", — зазначив він.Ніколенко пояснив, що перевагою цього інструменту є швидкість ухвалення адміністрацією США рішень за спрощеною процедурою без зайвої бюрократії та необхідності голосувань щодо кожного пакету допомоги Україні в Конгресі США. Водночас такий механізм має й недоліки — обсяги постачань американської зброї в рамках ленд-лізу напряму залежать від фінансових можливостей України."Наші американські партнери усвідомлюють, що українці сьогодні платять найвищу ціну, боронячи не лише свою свободу, але й безпеку всієї Європи. Недостатність допомоги Україні чи її неефективність матиме фатальні наслідки для всього вільного демократичного світу", — наголосив посадовець.Відтак на цьому етапі війни США віддають перевагу постачанню Україні матеріально-технічної допомоги, озброєнь і боєприпасів до них за рахунок коштів свого власного федерального бюджету, зауважив офіційний представник МЗС."Так, у рамках відповідного закону США про додаткові асигнування на підтримку України, наразі ми отримуємо безпекову та оборонну допомогу за трьома програмами: Ініціатива сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), зовнішнє військове фінансування (Foreign Military Financing, FMF) та поповнення запасів зброї США (Replenishment of U.S. weapons stocks)", — пояснив Олег Ніколенко.Він додав, що взаємодія за цими програмами відбувається на безоплатній основі та, на відміну від програми ленд-лізу, не передбачає відшкодування з боку України вартості наданих озброєння, військової техніки та боєприпасів. Посадовець також нагадав, що, окрім двостороннього виміру допомоги з боку США, американська сторона була ініціатором створення Контактної групи з оборони України, в роботі якої нині беруть участь 50 країн."Завдяки спільним дипломатичним зусиллям та лідируючій ролі США вдалося мобілізувати надання Україні з боку членів НАТО та інших партнерів зброї вартістю 40 мільярдів доларів. Із цієї суми власне США виділили на цілі оборонної допомоги Україні з 24 лютого понад 19,3 мільярда доларів", — зазначив Ніколенко.За його словами, нині МЗС України на чолі із міністром, в співпраці з іншими причетними державними органами, зосереджені, насамперед, на залученні з боку провідних союзників і партнерів України додаткових ресурсів для створення "повітряного щита" в українському небі, насамперед протиракетних та протиповітряних систем.Сполучені Штати Америки з перших днів війни підтримують Україну та надають їй зброю та техніку на мільярди доларів, яка допомагає у боротьбі з окупантами. Зокрема сучасні артилерійські ракетні системи HIMARS, гелікоптери Мі-17, позашляховики для прикордонників, гаубиці та різноманітні боєприпаси.9 травня президент СШАпідписав ленд-ліз для України — законодавчий акт, який спрощує процес передачі зброї безоплатно, в оренду або з відшкодуванням після завершення війни. За цією процедурою рішення про надання озброєння вирішуватиметься впродовж 72 години.Водночас Байден заявив, що США не постачатимуть Україні ракетні комплекси, які дозволятимуть уражати цілі, розташовані на території Росії. Втім, ЗМІ ширили інформацію, що Україна зможе отримати РСЗВ, але не великої дальності.Сенат США у четвер, 15 грудня, схвалив закон про витрати на оборону на 858 мільярдів доларів на 2023 рік, до якого увійшли 800 мільйонів доларів допомоги Україні. Про це інформує Reuters. Раніше цей документ отримав схвалення Палати представників. Тепер його направили на підпис президенту США Джо Байдену.

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