У Білорусі РФ перекидає війська і техніку до кордону з Україною, – «Гаюн»





Про це



Протягом дня ешелон пройшов Березу, Жабинку, Дрогочин, Іваново та прибув у Лунинець (Брестська обл.). На платформах – 23 танки Т-80, 8 бензовозів, 9 вантажівок («Урали» та КамАЗи), 2 пасажирські та 7 вантажних вагонів.



Крім цього, також відомо, що вчора, 19 грудня, на залізничній станції «Заслонове» (Вітебська обл.) навантажували на платформи понад 20 танків і близько 16 «Уралів» ЗС РФ, які були на полігоні «Лепельський». Пізніше ешелон вирушив у напрямку Орші й пішов на Осиповичі. Пунктом його призначення попередньо є Слуцьк (Мінська обл.), що також значно ближче до кордону з Україною.



Відомо також і про перекидання третього ешелону з технікою ЗС РФ. Вранці 20 грудня через Шклов (Могилівська обл.) пройшов ешелон з 20 БМП-2, 3 бензовозами, 7 «Уралами», (МПУС-К) на базі КамАЗа, 4 пасажирські вагони РЗ та 3 вантажні вагони.



Він пройшов через Оршу, Могильов та Жлобін. У результаті прибув до Калінковичів (Гомельська обл.). Можливо, продовжить рух ще південніше.



Наразі є розвилка: або техніку ЗС РФ з полігонів у північній і центральній частинах країни починають перевозити у прикордонні, або її везуть на чергові спільні навчання ЗС РБ та ЗС РФ десь поблизу кордону з Україною.



«Зазначимо, що кількість техніки, яку зараз перекидають у прикордонні, є невеликою і її точно недостатньо для жодних наступальних дій», – акцентують у моніторинговій групі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 20 грудня, близько п’ятої ранку із залізничної станції «Полонка» в Білорусі вирушив ешелон з військовою технікою ЗС РФ, яка дислокувалася на полігоні «Обуз-Лісновський» (Барановицький р-н, Брестська обл.).Про це інформує моніторингова група «Беларускі Гаюн».Протягом дня ешелон пройшов Березу, Жабинку, Дрогочин, Іваново та прибув у Лунинець (Брестська обл.). На платформах – 23 танки Т-80, 8 бензовозів, 9 вантажівок («Урали» та КамАЗи), 2 пасажирські та 7 вантажних вагонів.Крім цього, також відомо, що вчора, 19 грудня, на залізничній станції «Заслонове» (Вітебська обл.) навантажували на платформи понад 20 танків і близько 16 «Уралів» ЗС РФ, які були на полігоні «Лепельський». Пізніше ешелон вирушив у напрямку Орші й пішов на Осиповичі. Пунктом його призначення попередньо є Слуцьк (Мінська обл.), що також значно ближче до кордону з Україною.Відомо також і про перекидання третього ешелону з технікою ЗС РФ. Вранці 20 грудня через Шклов (Могилівська обл.) пройшов ешелон з 20 БМП-2, 3 бензовозами, 7 «Уралами», (МПУС-К) на базі КамАЗа, 4 пасажирські вагони РЗ та 3 вантажні вагони.Він пройшов через Оршу, Могильов та Жлобін. У результаті прибув до Калінковичів (Гомельська обл.). Можливо, продовжить рух ще південніше.Наразі є розвилка: або техніку ЗС РФ з полігонів у північній і центральній частинах країни починають перевозити у прикордонні, або її везуть на чергові спільні навчання ЗС РБ та ЗС РФ десь поблизу кордону з Україною.«Зазначимо, що кількість техніки, яку зараз перекидають у прикордонні, є невеликою і її точно недостатньо для жодних наступальних дій», – акцентують у моніторинговій групі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію