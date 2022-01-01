Лікарі у Львові перезапустили серце 101-річної жінки

Лікарі у Львові перезапустили серце 101-річної жінки
У Львові кардіологи перезапустили серце 101-річної жінки, встановивши третій на її віку кардіостимулятор.

Про це пише ТСН.

Пані Марію у надважкому стані на швидкій забрали до лікарні Святого Пантелеймона.

«Вночі сильно запаморочилося в голові, бабусю кинуло у піт. Вона не могла підвестися з ліжка. З останніх сил пані Марія покликала на допомогу. Її почула онука, яка одразу викликала швидку. У знаки далася давня хвороба», - повідомили в Першому медичному об’єднанні Львова.

Все своє життя жінка важко працювала на полях та ніколи не скаржилась на здоров'я. 16 років тому вона уперше звернулась за медичною допомогою. Після низки обстежень їй діагностували AV-блокаду – різке зниження частоти серцевих скорочень до критичного рівня, 17-20 ударів на хвилину.

Звичайне лікування бабусі уже не могло зарадити, тому спеціалісти встановили їй кардіостимулятор. Пристрій, що працює як комп’ютер, генерує електричні імпульси для стимуляції скорочення серцевого м'яза. Через сім років його замінили на новий. Однак він теж своє відпрацював.

«Її тиск був критичним - 40/20 мм рт ст, пульс до 20 ударів на хвилину. Тож медики невідкладно взяли її до операційної та поставили новий, третій у житті бабусі, кардіостимулятор», - розповіли медики.

Уже за декілька хвилин стан жінки стабілізувався. На третій день після втручання вона поїхала додому.

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Теги: Львів, лікарі
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