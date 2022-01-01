На війні із Росією загинув військовий із Володимира Дмитро Адамович

На війні із Росією загинув військовий із Володимира Дмитро Адамович
Володимирська громада втратила ще одного захисника - старшого солдата Дмитра Адамовича.

Про це повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка.

Боєць захищав Україну з першого дня війни. Його не стало 15 грудня.

Прощання з солдатом Дмитром Адамовичем відбудеться 22 грудня об 11.30 в будинку на вул. Ковельській 142/1. Чин похорону розпочнеться о 12 годині у церкві Святого Юрія.

Поховають Героя на Федорівському кладовищі. Про час прибуття тіла повідомлять згодом.

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Теги: Адамович, Володимир
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