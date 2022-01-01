На війні із Росією загинув військовий із Володимира Дмитро Адамович

Дмитра Адамовича.



Про це повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громади Ігор Пальонка.



Боєць захищав Україну з першого дня війни. Його не стало 15 грудня.



Прощання з солдатом Дмитром Адамовичем відбудеться 22 грудня об 11.30 в будинку на вул. Ковельській 142/1. Чин похорону розпочнеться о 12 годині у церкві Святого Юрія.



Поховають Героя на Федорівському кладовищі. Про час прибуття тіла повідомлять згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Володимирська громада втратила ще одного захисника - старшого солдатаПро це повідомив голова Володимир-Волинської територіальної громадиБоєць захищав Україну з першого дня війни. Його не стало 15 грудня.Прощання з солдатом Дмитром Адамовичем відбудеться 22 грудня об 11.30 в будинку на вул. Ковельській 142/1. Чин похорону розпочнеться о 12 годині у церкві Святого Юрія.Поховають Героя на Федорівському кладовищі. Про час прибуття тіла повідомлять згодом.

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