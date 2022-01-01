Ремонт проспекту Волі у Луцьку: коли завершать

Ремонт проспекту Волі у Луцьку: коли завершать
У Луцькій громаді цьогоріч вдалося відремонтувати близько 100 вулиць, проте так і не завершили ремонтні роботи на проспекті Волі через запроваджені обмеження на час воєнного стану.

Про це «Волинським новинам» розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Луцька Микола Осіюк.

За його словами, до капітальних ремонтів, зокрема, й проспекту Волі, вдасться повернутися лише після закінчення воєнного стану.

«Допоки в Україні діє постанова Кабміну про заборону здійснювати видатки на капітальні об’єкти», - зазначив Осіюк.

Проте в старостинських округах, і на території Луцька цьогоріч було відремонтовано близько ста вулиць.

«По всьому місту проводили ямковий ремонт великими «картами», відремонтували кільце біля Північного ринку (перехрестя проспектів Відродження, Соборності та вулиць Єршова, Гордіюк). Було відремонтовано багато вулиць у старостинських округах, наприклад, Миру в селі Липляни, Озерцівську в селі Небіжка, Селищну в Жидичині чи Тракторну в Озерці», - каже директор департаменту.

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Теги: ремонт, проект Волі, Луцьк
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