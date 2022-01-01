У полон потрапив рашист, який 5 разів намагався втекти з російського війська. ВІДЕО

У полон потрапив рашист, який 5 разів намагався втекти з російського війська. ВІДЕО
Він та його співслужбовці так бояться ЗСУ, що після першого ж бою усі 135 новобранців з його полку здали зброю і відмовилися воювати.

Про це розповідають у пресслужбі СБУ.

Втім, коли зрозуміли, що російське командування їх просто так не відпустить – намагалися втекти зі своїх підрозділів.

«Сколько раз меня пытались отправить на «передок», так я осознавая, что там… убегал. 5 раз меня находили и возвращали обратно», - розповідає він співробітникам СБУ.

Врешті, він потрапив у полон до українських Сил оборони і залишився живим.

Тож тим окупантам, хто хоче повернутися додому, СБУ нагадує про «гарячу лінію» +380936886888.


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Теги: СБУ, російський полонений
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Коментарі 1
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може у полон?
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