Погода у Луцьку на завтра, 21 грудня
Сьогодні, 20:00
У середу, 21 грудня, у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опадів не передбачають
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -1° до +1°.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять преподобного Потапія і святої Анфіси. Анфісу в народі називали Рукодільницею, оскільки дівчата з цього дня розпочинали шити. Наші пращури підмітили, якщо дерева вкривалися інеєм на Потапія, буде багатий урожай фруктів. На хороший урожай вказував і сніг, який своєю важкістю гнув на деревах гілки. Якщо у цей день чули грім, то готувались до сильних вітрів.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -1° до +1°.
Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять преподобного Потапія і святої Анфіси. Анфісу в народі називали Рукодільницею, оскільки дівчата з цього дня розпочинали шити. Наші пращури підмітили, якщо дерева вкривалися інеєм на Потапія, буде багатий урожай фруктів. На хороший урожай вказував і сніг, який своєю важкістю гнув на деревах гілки. Якщо у цей день чули грім, то готувались до сильних вітрів.
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