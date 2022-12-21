Погода у Луцьку на завтра, 21 грудня





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Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -1° до +1°.



Народний прогноз погоди: Цього дня вшановується пам’ять преподобного Потапія і святої Анфіси. Анфісу в народі називали Рукодільницею, оскільки дівчата з цього дня розпочинали шити. Наші пращури підмітили, якщо дерева вкривалися інеєм на Потапія, буде багатий урожай фруктів. На хороший урожай вказував і сніг, який своєю важкістю гнув на деревах гілки. Якщо у цей день чули грім, то готувались до сильних вітрів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У середу, 21 грудня, у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опадів не передбачаютьПро це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -1° до +1°.Цього дня вшановується пам’ять преподобного Потапія і святої Анфіси. Анфісу в народі називали Рукодільницею, оскільки дівчата з цього дня розпочинали шити. Наші пращури підмітили, якщо дерева вкривалися інеєм на Потапія, буде багатий урожай фруктів. На хороший урожай вказував і сніг, який своєю важкістю гнув на деревах гілки. Якщо у цей день чули грім, то готувались до сильних вітрів.

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