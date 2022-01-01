У школах Луцька подорожчають обіди
Сьогодні, 21:31
Вартість гарячих обідів для луцьких школярів із нового навчального семестру подорожчає на п'ять гривень та становитиме 40 гривень за порцію.
Про це Суспільному розповів керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар.
Зі слів посадовця, зараз у школах Луцької громади безплатно харчуються 1 800 учнів: це діти пільгових категорій та діти, батьки яких мобілізовані.
На щоденний обід одного учня з міського бюджету виділятимуть 40 гривень, для вихованців Луцького навчально-реабілітаційного центру – 50 гривень. Таке рішення затвердили під час засідання виконкому.
Журналісти побували в ліцеї № 1 міста, де учні ділилися враженнями про гарячі обіди. Як розповіла завідувачка їдальні Світлана Максимук, щодня для школярів готують різне меню.
"Сьогодні в нас макарони в меню 120 грамів, салат з моркви 30 грамів і курочка в соусі 40 грамів. До цієї порції іде компот та булочка. Є такі дітки, які дуже добре їдять, аж приємно дивитися, є такі хто тільки котлетку, гарнір чи салат", – говорить працівниця.
Зі слів учениці Софії Молдован, смакують усі страви. "Сьогодні дали макарошки і м'яско з салатиком з моркви. Меню різне. Я люблю відбивну, а ще тут дуже смачні компоти. Усе дуже смачно", – каже школярка.
Гаряче харчування має попит серед школярів. Обіди купують орієнтовно 70-80 % дітей, – розповіла заступниця директора ліцею Віра Ляшук. "Приблизно це 70%-80%, є класи і 50%, але не менше. Навіть при повітряній тривозі ми організували подачу гарячого харчування в укриття", – каже освітянка.
Вартість харчування зросте і в дитсадках міста та коливатиметься від 40 до 50 гривень, залежно від віку дітей, – зазначив директор департаменту освіти міськради Віталій Бондар. З його слів, ціна обідів здорожчає через зростання цін на продукти.
"У зв'язку з постійним підвищенням цін на продукти харчування – є необхідність підвищити на п'ять гривень харчову норму на харчування певних категорій осіб", – додав посадовець.
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Про це Суспільному розповів керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар.
Зі слів посадовця, зараз у школах Луцької громади безплатно харчуються 1 800 учнів: це діти пільгових категорій та діти, батьки яких мобілізовані.
На щоденний обід одного учня з міського бюджету виділятимуть 40 гривень, для вихованців Луцького навчально-реабілітаційного центру – 50 гривень. Таке рішення затвердили під час засідання виконкому.
Журналісти побували в ліцеї № 1 міста, де учні ділилися враженнями про гарячі обіди. Як розповіла завідувачка їдальні Світлана Максимук, щодня для школярів готують різне меню.
"Сьогодні в нас макарони в меню 120 грамів, салат з моркви 30 грамів і курочка в соусі 40 грамів. До цієї порції іде компот та булочка. Є такі дітки, які дуже добре їдять, аж приємно дивитися, є такі хто тільки котлетку, гарнір чи салат", – говорить працівниця.
Зі слів учениці Софії Молдован, смакують усі страви. "Сьогодні дали макарошки і м'яско з салатиком з моркви. Меню різне. Я люблю відбивну, а ще тут дуже смачні компоти. Усе дуже смачно", – каже школярка.
Гаряче харчування має попит серед школярів. Обіди купують орієнтовно 70-80 % дітей, – розповіла заступниця директора ліцею Віра Ляшук. "Приблизно це 70%-80%, є класи і 50%, але не менше. Навіть при повітряній тривозі ми організували подачу гарячого харчування в укриття", – каже освітянка.
Вартість харчування зросте і в дитсадках міста та коливатиметься від 40 до 50 гривень, залежно від віку дітей, – зазначив директор департаменту освіти міськради Віталій Бондар. З його слів, ціна обідів здорожчає через зростання цін на продукти.
"У зв'язку з постійним підвищенням цін на продукти харчування – є необхідність підвищити на п'ять гривень харчову норму на харчування певних категорій осіб", – додав посадовець.
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