У школах Луцька подорожчають обіди





Про це Віталій Бондар.



Зі слів посадовця, зараз у школах Луцької громади безплатно харчуються 1 800 учнів: це діти пільгових категорій та діти, батьки яких мобілізовані.



На щоденний обід одного учня з міського бюджету виділятимуть 40 гривень, для вихованців Луцького навчально-реабілітаційного центру – 50 гривень. Таке рішення затвердили під час засідання виконкому.



Журналісти побували в ліцеї № 1 міста, де учні ділилися враженнями про гарячі обіди. Як розповіла завідувачка їдальні Світлана Максимук, щодня для школярів готують різне меню.



"Сьогодні в нас макарони в меню 120 грамів, салат з моркви 30 грамів і курочка в соусі 40 грамів. До цієї порції іде компот та булочка. Є такі дітки, які дуже добре їдять, аж приємно дивитися, є такі хто тільки котлетку, гарнір чи салат", – говорить працівниця.



Зі слів учениці Софії Молдован, смакують усі страви. "Сьогодні дали макарошки і м'яско з салатиком з моркви. Меню різне. Я люблю відбивну, а ще тут дуже смачні компоти. Усе дуже смачно", – каже школярка.



Гаряче харчування має попит серед школярів. Обіди купують орієнтовно 70-80 % дітей, – розповіла заступниця директора ліцею Віра Ляшук. "Приблизно це 70%-80%, є класи і 50%, але не менше. Навіть при повітряній тривозі ми організували подачу гарячого харчування в укриття", – каже освітянка.



Вартість харчування зросте і в дитсадках міста та коливатиметься від 40 до 50 гривень, залежно від віку дітей, – зазначив директор департаменту освіти міськради Віталій Бондар. З його слів, ціна обідів здорожчає через зростання цін на продукти.



"У зв'язку з постійним підвищенням цін на продукти харчування – є необхідність підвищити на п'ять гривень харчову норму на харчування певних категорій осіб", – додав посадовець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вартість гарячих обідів для луцьких школярів із нового навчального семестру подорожчає на п'ять гривень та становитиме 40 гривень за порцію.Про це Суспільному розповів керівник міського департаменту освітиЗі слів посадовця, зараз у школах Луцької громади безплатно харчуються 1 800 учнів: це діти пільгових категорій та діти, батьки яких мобілізовані.На щоденний обід одного учня з міського бюджету виділятимуть 40 гривень, для вихованців Луцького навчально-реабілітаційного центру – 50 гривень. Таке рішення затвердили під час засідання виконкому.Журналісти побували в ліцеї № 1 міста, де учні ділилися враженнями про гарячі обіди. Як розповіла завідувачка їдальні Світлана Максимук, щодня для школярів готують різне меню."Сьогодні в нас макарони в меню 120 грамів, салат з моркви 30 грамів і курочка в соусі 40 грамів. До цієї порції іде компот та булочка. Є такі дітки, які дуже добре їдять, аж приємно дивитися, є такі хто тільки котлетку, гарнір чи салат", – говорить працівниця.Зі слів учениці Софії Молдован, смакують усі страви. "Сьогодні дали макарошки і м'яско з салатиком з моркви. Меню різне. Я люблю відбивну, а ще тут дуже смачні компоти. Усе дуже смачно", – каже школярка.Гаряче харчування має попит серед школярів. Обіди купують орієнтовно 70-80 % дітей, – розповіла заступниця директора ліцею Віра Ляшук. "Приблизно це 70%-80%, є класи і 50%, але не менше. Навіть при повітряній тривозі ми організували подачу гарячого харчування в укриття", – каже освітянка.Вартість харчування зросте і в дитсадках міста та коливатиметься від 40 до 50 гривень, залежно від віку дітей, – зазначив директор департаменту освіти міськради Віталій Бондар. З його слів, ціна обідів здорожчає через зростання цін на продукти."У зв'язку з постійним підвищенням цін на продукти харчування – є необхідність підвищити на п'ять гривень харчову норму на харчування певних категорій осіб", – додав посадовець.

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