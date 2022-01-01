На волинському танкодромі відбудуться навчання

На волинському танкодромі відбудуться навчання
На території танкодрому у Володимирській громаді відбудуться навчання.

Про це повідомив голова Володимирської територіальної громади Ігор Пальонка.

"Повідомляю, що на території танкодрому військової частини будуть проводитись навчальні заходи цивільного населення громади.
Прошу вас зберігати спокій та не панікувати, коли почуєте гучні звуки", - йдеться у дописі очільника громади.

Навчання триватимуть до 26 грудня.

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Теги: Волинь, Володимир, танкодром, навчання
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