«З піснею – до перемоги»: волинський тероборонівець взяв на службу баян. ВІДЕО
Сьогодні, 22:58
Військовослужбовець, який захищає прикордоння Волині, взяв на позиції музичний інструмент і у вільний від служби час тішить побратимів своїм талантом.
Про це повідомляють у Командуванні Об'єднаних сил ЗСУ.
"Я завжди співав, виступав на сцені, багато гастролював як в Україні, так і за кордоном", – розповідає про своє довоєнне життя Федір, який нині захищає прикордоння Волинської області.
Стати військовим він вирішив ще перед повномасштабним російським вторгненням: уклав контракт, коли почали формуватися батальйони тероборони.
"Боронимо наш волинський край він ненависного супостата, від москалів та прибічників москальських", – киває чоловік у сторону білорусі.
Федір розповів, що кордон дуже змінився, їм тут не пройти, не пролетіти, тому що ми тут стоїмо на сторожі 24 години на добу.
Не забуває чоловік і про творчість: "Коли отак стою в наряді, навколо тиша, прислухаюся до всього, і буває «проскочить» в голову частинка якоїсь пісні чи вірша... Потім повертаюся з наряду, швиденько пригадую і записую на листочку".
Військовий володіє дуже багатьма музичними інструментами, але із собою вирішив прихопити саме баян.
"Служба є служба, але отак ввечері, коли хлопці збираються разом, іноді просять: «Федя, візьми баян, розтягни трохи». Тож із піснею ідемо до перемоги", – бадьоро каже він і на наше прохання виконує декілька авторських пісень.
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Про це повідомляють у Командуванні Об'єднаних сил ЗСУ.
"Я завжди співав, виступав на сцені, багато гастролював як в Україні, так і за кордоном", – розповідає про своє довоєнне життя Федір, який нині захищає прикордоння Волинської області.
Стати військовим він вирішив ще перед повномасштабним російським вторгненням: уклав контракт, коли почали формуватися батальйони тероборони.
"Боронимо наш волинський край він ненависного супостата, від москалів та прибічників москальських", – киває чоловік у сторону білорусі.
Федір розповів, що кордон дуже змінився, їм тут не пройти, не пролетіти, тому що ми тут стоїмо на сторожі 24 години на добу.
Не забуває чоловік і про творчість: "Коли отак стою в наряді, навколо тиша, прислухаюся до всього, і буває «проскочить» в голову частинка якоїсь пісні чи вірша... Потім повертаюся з наряду, швиденько пригадую і записую на листочку".
Військовий володіє дуже багатьма музичними інструментами, але із собою вирішив прихопити саме баян.
"Служба є служба, але отак ввечері, коли хлопці збираються разом, іноді просять: «Федя, візьми баян, розтягни трохи». Тож із піснею ідемо до перемоги", – бадьоро каже він і на наше прохання виконує декілька авторських пісень.
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