Добрі новини від ВолиньPost за 20 грудня

У постійній рубриці фокусуємо вашу увагу на позитиві, якого інколи бракує у новинній стрічці. Традиційно нагадуємо лише про добрі новини за цей день,У День святого Миколая ведучі «Сніданок з 1+1»тазавітали в гості доз Волині, який перебуває на лікуванні у львівській Лікарні Св. Миколая.«Зустріч ізта майстер-клас від українського шеф-кухаря після одужання. Такий подарунок від телеведучих отримав 16-річний юнак з Волині. Він мріє навчитися готувати, але через важку хворобу поки прикутий до ліжка», - йдеться у дописі.Телеведучі показали хлопцеві відеозвернення українського шеф-кухаря, де той пообіцяв втілити його мрію. Тепер Сашко з нетерпінням чекає на знайомство.У проєкті візьмуть участь вісім майстрів народної творчості. Майстерня працюватиме до 30 грудня цього року.Упродовж цього часу відбудеться 12 майстер-класів з виготовлення ляльки-мотанки, виробів з глини, соломи та кераміки, а також новорічно-різдвяної атрибутики. Долучитися до майстер-класів можуть усі охочі.Українські військові з початку повномасштабного вторгнення ліквідувати 99 230 російських солдатів. Загальні бойові втрати противника на 20.12 орієнтовно склали:- особового складу - близько 99 230 (+430) осіб,- танків - 2995 (+7) од,- бойових броньованих машин - 5974 (+5) од,- артилерійських систем - 1960 (+7) од,- РСЗВ - 410 (+0) од,- засобів ППО - 212 (+0) од,- літаків - 281 (+0) од,- гелікоптерів - 266 (+2) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1680 (+23),- крилатих ракет - 653 (+0),- кораблів /катерів - 16 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 4599 (+7) од,- спеціальної техніки - 177 (+2).Традиції передавати вогонь спочатку між скаутами світу, а потім усім, хто його потребує – двадцять років."Наразі вона важлива як ніколи, тому щиро вдячний скаутам за її продовження.Бажаю усім родинам, щоб цей вогонь завжди зігрівав, дарував тепло, радість і найголовніше – мир. Також, щоб у кожного в серці ніколи не згасав внутрішній вогонь", - написав глава областіБіля головного корпусу Волинського національного університету імені Лесі Українки відкрили різдвяну шопку, яка зображає вифлеємську стайню у ніч Різдва Христового.Шопка всередині застелена сіном і наповнена обов’язковими елементами – фігурками Ісуса Христа, Матері Божої – Діви Марії та святого Йосипа.У Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні є 17 онкохворих дітей, які нині перебувають на лікуванні, отримали подарунки до дня святого Миколая.Як розповіла волонтерка, придбати омріяні подарунки онкохворим дітям допомогли благодійники, також долучитися міг кожен, хто хотів."Миколаїв тут багато: кожна людина, яка хотіла долучитись до цієї доброї справи, долучилась, подарила подарунок, придбала за власний кошт або додала своїх друзів, чи фінансово долучилась до того, щоб їх придбати, так як були і дорого вартісні подарунки, для підлітків здебільшого техніка", – говорить волонтерка.12-річнаразом із тіткою розглядала свій подарунок – мобільний телефон. Школярка каже: її ґаджет напередодні зламався."Поступила я сюди 30 листопада, написала минулого тижня. Не пам’ятаю якого числа. Мені дуже хотілось отримати телефон якийсь, бо мій телефон якраз поламався. Дуже рада і дуже дякую Миколаю, що він приніс мене і такий подарунок", – сказала дівчина.Віце-прем'єр-міністр і міністр цифрової трансформаціїповідомив, що Україна уклала угоду з корпорацією Space Exploration Technologies Corpпро отримання додаткових антен Starlink."SpaceX і Маск швидко реагують на проблеми і допомагають нам", - сказав він.Федоров зазначив, що спілкувався з Маском особисто. За його словами, мільйонер запевнив, що продовжуватиме підтримувати Україну."Коли у нас було потужний блекаут, я надіслав йому повідомлення того дня, і він миттєво відреагував і вже зробив деякі кроки. Він розуміє ситуацію", - сказав міністр.В Україну вдалося повернути неповнолітнього хлопця, якого загарбники вивезли з Донецької області до Росії.Сьогодні, 20 грудня, Президент України Володимир Зеленський побував у Бахмуті, де тривають найзапекліші бої.У Луцьку ще на трьох мікрорайонах встановлили ятки для вуличної торгівлі.Військовослужбовець, який захищає прикордоння Волині, взяв на позиції музичний інструмент і у вільний від служби час тішить побратимів своїм талантом.