ЗСУ знищили понад 99 тисяч російських окупантів та 2 гелікоптери

ЗСУ знищили понад 99 тисяч російських окупантів та 2 гелікоптери
Українські військові з початку повномасштабного вторгнення ліквідувати 99 230 російських солдатів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 20.12 орієнтовно склали:

особового складу - близько 99 230 (+430) осіб ліквідовано,

танків - 2995 (+7) од,

бойових броньованих машин - 5974 (+5) од,

артилерійських систем - 1960 (+7) од,

РСЗВ - 410 (+0) од,

засобів ППО - 212 (+0) од,

літаків - 281 (+0) од,

гелікоптерів - 266 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1680 (+23),

крилатих ракет - 653 (+0),

кораблів /катерів - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4599 (+7) од,

спеціальної техніки - 177 (+2).

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Теги: Росія, Україна, війна
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