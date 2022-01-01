ЗСУ знищили понад 99 тисяч російських окупантів та 2 гелікоптери





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника на 20.12 орієнтовно склали:



особового складу - близько 99 230 (+430) осіб ліквідовано,



танків - 2995 (+7) од,



бойових броньованих машин - 5974 (+5) од,



артилерійських систем - 1960 (+7) од,



РСЗВ - 410 (+0) од,



засобів ППО - 212 (+0) од,



літаків - 281 (+0) од,



гелікоптерів - 266 (+2) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1680 (+23),



крилатих ракет - 653 (+0),



кораблів /катерів - 16 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн - 4599 (+7) од,



спеціальної техніки - 177 (+2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові з початку повномасштабного вторгнення ліквідувати 99 230 російських солдатів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу - близько 99 230 (+430) осіб ліквідовано,танків - 2995 (+7) од,бойових броньованих машин - 5974 (+5) од,артилерійських систем - 1960 (+7) од,РСЗВ - 410 (+0) од,засобів ППО - 212 (+0) од,літаків - 281 (+0) од,гелікоптерів - 266 (+2) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1680 (+23),крилатих ракет - 653 (+0),кораблів /катерів - 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн - 4599 (+7) од,спеціальної техніки - 177 (+2).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію