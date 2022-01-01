ЗСУ знищили понад 99 тисяч російських окупантів та 2 гелікоптери
Сьогодні, 09:31
Українські військові з початку повномасштабного вторгнення ліквідувати 99 230 російських солдатів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 20.12 орієнтовно склали:
особового складу - близько 99 230 (+430) осіб ліквідовано,
танків - 2995 (+7) од,
бойових броньованих машин - 5974 (+5) од,
артилерійських систем - 1960 (+7) од,
РСЗВ - 410 (+0) од,
засобів ППО - 212 (+0) од,
літаків - 281 (+0) од,
гелікоптерів - 266 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1680 (+23),
крилатих ракет - 653 (+0),
кораблів /катерів - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4599 (+7) од,
спеціальної техніки - 177 (+2).
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 20.12 орієнтовно склали:
особового складу - близько 99 230 (+430) осіб ліквідовано,
танків - 2995 (+7) од,
бойових броньованих машин - 5974 (+5) од,
артилерійських систем - 1960 (+7) од,
РСЗВ - 410 (+0) од,
засобів ППО - 212 (+0) од,
літаків - 281 (+0) од,
гелікоптерів - 266 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1680 (+23),
крилатих ракет - 653 (+0),
кораблів /катерів - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4599 (+7) од,
спеціальної техніки - 177 (+2).
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