Курс валют у Луцьку 20 грудня
Сьогодні, 09:01
20 грудня долар продають його за 40.03.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро продають за – 42.15.
Щодо польського злотого, то його купують продають за 8,99.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро продають за – 42.15.
Щодо польського злотого, то його купують продають за 8,99.
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