Курс валют у Луцьку 20 грудня





Про це повідомляє



Євро продають за – 42.15.



Щодо польського злотого, то його купують продають за 8,99.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 20 грудня долар продають його за 40.03.Про це повідомляє Мінфін Євро продають за – 42.15.Щодо польського злотого, то його купують продають за 8,99.

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